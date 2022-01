Victrola V1 Premiere, une platine vinyle Bluetooth qui a du charme.

Avec cette nouvelle Victrola V1 Premiere, le fabricant américain de platine vinyle se réinvente une fois de plus et suit les évolutions et tendances technologiques tout en ajoutant une touche vintage. Cette fois, la marque le fait avec une platine vinyle portable.

Quand le CD audio est arrivé dans les années, on a cru que le bon vieux vinyle était destiné à mourir. Et pourtant, même s’il a perdu de l’engouement auprès du grand public, le vinyle est toujours présent. Et la marque américaine Victrola le prouve une fois de plus.

Victrola V1 Premiere, écouter vos vinyles, ils vous parlent.

Le Victrola Première V1 est un système complet, qui pourra venir siéger comme un objet de décoration dans votre salon. En outre, un seul bouton suffit pour l’appairer avec le caisson de basse et en profiter immédiatement. La platine est équipée d’un bouton qui permettra de régler le volume via le bouton lumineux pour profiter de basses percutantes et d’aigus clairs sur ses morceaux favoris.

Une platine vinyle pour vos vieux 45 et 33 tours, mais aussi pour votre smartphones ou votre lecteur de MP3 grâce au Bluetooth. En outre, la platine est fournie avec un caisson de basses sans fil.

La marque nous confirme :

Disposant d’une esthétique moderne et intemporelle, le système Victrola Premiere V1 associe pour la 1ère fois une platine vinyle dotée d’une barre de son stéréo et d’un caisson de basses sans-fils S1 : une expérience d’écoute unique en son genre !

Par ailleurs, le constructeur américain souligne que sa technologie brevetée d’anti vibrations permet de jouer des vinyles sans faire sauter la tête de lecture.

Bluetooth, vinyle et même une entrée audio optique.

Afin de séduire le plus large public possible, cette platine Victrola Première V1 dispose également d’une entrée audio optique compatible avec la plupart des périphériques stéréo externes actuels.

Enfin, avec la platine vinyle Bluetooth Victrola Première V1, le client aura droit à une télécommande multifonction pour piloter à distance la platine.

Prix et Disponibilité.

La Victrola Premiere V1 sera disponible au prix de 249 € à partir du mois de Mars 2022.