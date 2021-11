Eastwood, Clint ??? Non une platine vinyle Bluetooth.

La platine vinyle « Eastwood » est la toute dernière nouveauté de la marque Victrola, leader sur le marché des platines vinyles aux États-Unis. La marque nous propose cette fois une platine qui allie à la fois le rétro et le High-Tech.

De nos jours, la musique vit à l’ère du numérique. Que ce soit à la radio avec le DAB+ mais aussi avec depuis quelques années les plateformes de streaming audio tel que Deezer, Spotify… Bien avant encore, nous avions pris l’habitude d’écouter nos musiques sur des lecteurs MP3. En effet, si tout se fait depuis un smartphone généralement, il y a une décennie les iPod et autres lecteurs MP3 avaient la cote.

Toute cette musique avait quelque peu enterré le CD audio, qui avait lui-même enterré le vinyl. Enterré ? Pas complètement. Effectivement, le vinyle reste encore une source audio intéressante pour certains puristes.

A lire également :Audio-Technica passe vos vinyles au Bluetooth ! Avec sa platine AT-LP120X-USB, Audio-Technica proposait une nouvelle solution pour numériser vos vieux vinyles à la sauce numérique en intégrant un port USB. Désormais, la marque va encore plus loin en intégrant…

Eastwood, une platine hybride ?

En effet, pour reprendre les termes du constructeur, cette nouvelle platine qui sort avant les fêtes de Noël combine le charme de l’audio vintage avec les technologies modernes. Concrètement elle vous offre la possibilité d’écouter vos vinyles préférés sur vos enceintes Bluetooth dernier cri. Et ce qu’elle soit de salon, portable. Il est également possible de diffuser le son de votre vinyle sur votre smartphone, tablette ou PC.

Tout cela vous l’avez compris au travers d’une connexion Bluetooth. À noter que pour ceux qui veulent n’ennuyer personne, l’a platine Eastwood est également munie d’une sortie jack pour y connecter un casque.

Un look rétro qui a son charme.

Le constructeur Victrola a voulu donner un style rétro à cette platine vinyle Eastwood. Pour ce faire, elle propose un design rectangulaire et est habillée de tissu et d’une finition bambou. Elle est munie d’in plexiglas transparent qui fait office de couvercle. Elle est également dotée de boutons ronds en aluminium qui permettront de régler la vitesse du disque à savoir 3 vitesses à 33 1/3, 45 et 78 tours/minute.

Ce qu’en dit la marque :

Pour les amateurs de déco, la platine « Eastwood » est le produit bien pensé. Grâce à son design ultra compact, trouver une place pour sa platine devient un jeu d’enfant. Elle se glisse facilement même dans un petit appartement, tout en valorisant l’espace musical de votre intérieur grâce à sa finition moderne en bambou.

La platine Eastwood est également munie de deux haut-parleurs qui permettront de diffuser le son directement. Pour ce qui est de la cellule audio du bras mécanique, Victrola a opté pour une cellule Audio Technica AT-3600LA.

Prix et Disponibilité.

La platine « Eastwood » est disponible dès maintenant au prix de 129€.