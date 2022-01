Samsung lance le Galaxy S21 FE 5G.

A l’occasion du CES 2022, Samsung dévoile son Galaxy S21 FE 5G. Ce nouveau venu vient donc ainsi ajouter une corde à la gamme du Galaxy S21. Un Samsung Galaxy S21 « FE » pour Fan Edition. Ce nouveau venu suit la lignée qui avait été lancée par le Galaxy S20.

Bonne nouvelle pour tous les fans de la marque coréenne. La bonne nouvelle c’est que Samsung vient d’étoffer sa gamme de smartphone haut de gamme c’est-à-dire la gamme de son Galaxy S21 ! Alors, pour ceux qui auraient déjà oublié, cette gamme comprend les Galaxy S21 5g / Galaxy S21+ 5g / Galaxy S21 Ultra 5g.

On avait d’ailleurs eu l’occasion de vous proposer un test complet en mai dernier du Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. le modèle le plus complet de la gamme.

Samsung Galaxy S21 FE 5G pour Fan Edition.

Ce nouveau venu est équipé d’un écran de 6.4 pouces 120 Hz AMOLED 2X. Un écran qui offre une résolution de 1080 x 2400 pixels pour un ratio 20:9. Pour ce qui est du processeur, le Galaxy S21 FE 5G embarque un processeur Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G.

Pour ce qui est de la mémoire embarquée du téléphone, Samsung a opté pour du 6 Go de mémoire et 128 Go de stockage. À noter que Samsung propose aussi un modèle doté de 8 Go de mémoire et 128 Go de stockage et 256 Go de stockage.

Pour ce qui est de la photo, le Samsung Galaxy S21 FE 5G est doté d’un triple capteur photo arrière qui se compose de capteur de 12 MP, f/1.8 (grand angle), 8 MP, f/2.4 (telephoto), d’un zoom optique 3x et d’un 12 MP, ultra grand-angle.

Pour ce qui est du capteur avant, le constructeur coréen a opté pour un capteur de 32MP.

De la connectivité, toujours de la connectivité.

Alors comme son nom l’indique, le téléphone est compatible 5G (rétro compatible 4G/3G/2G). Il est également doté d’une solution Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 double bande 2.4Ghz et 5GHz. Le Bluetooth est lui aussi présent en version 5.0. Et le NC est également présente. NFC qui servira pour un appairage facile, mais aussi pour le service Samsung Pay (Visa, MasterCard certified).

Pour ce qui est de la batterie embarquée, Samsung a opté pour le Samsung Galaxy S21 FE 5G pour une batterie de 4500 mAh qui pourra être rechargée soit via un port USB-C Fast charging 25W. Soit via la charge à induction au travers de la technologie Qi pour une puissance de 15W. À noter au passage que le téléphone supporte également le reverse charging.

Prix et Disponibilité.

À partir du 11 janvier, le Galaxy S21 FE 5G sera disponible au prix de 749 € (128 Go) et 819 € (256 Go). Les précommandes pour le Galaxy S21 FE 5G peuvent être passées à partir du 4 janvier. Le chargeur super rapide 25W est disponible séparément.