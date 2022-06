Lify Air, la solution connectée pour connaitre le taux de pollen dans l’air.

La technologie innovante Lify Air fondée sur des capteurs de pollens miniaturisés et de l’intelligence artificielle permet de détecter, compter et discriminer les différents types de pollen localement et en temps réel.

De nos jours notre environnement est de plus en plus hostile pour notre santé. Couche d’ozone, % de carbone dans l’air…Autant de facteurs qui font que de nos jours il y a de plus en plus de gens qui deviennent allergiques. Et en cette période, les allergiques au pollen sont gâtés.

Lify Air, la solution contre le pollen ?

Lify Air est une startup française, créée en décembre 2018 et installée à Orléans. Cette startup a pour vocation de fournir une solution globale de prévention des allergies aux pollens. Pour ce faire, l’entreprise propose aux collectivités locales des boitiers qui intègre une technologie brevetée et codéveloppée avec le CNRS qui sont équipé de capteurs miniaturisés capables de calculer le niveau e pollen dans l’air.

Les capteurs assistés de plusieurs algorithmes d’intelligence artificielle qui sont à même de fournir une information en temps réel. Cette information est ensuite transférée à un serveur central.

Une application utile pour les riverains.

Outre le développement de capteur et d’analyseur de pollen, la startup française Lify Air a développé une application pour smartphone qui permet à tout un chacun de « mesurer » le taux de pollen dans l’air. Une application qui sera ainsi très utile à toutes les personnes allergiques au pollen qui sauront qu’elles devront prendre un antihistaminique et une dose en conséquence avec le taux de pollen dans l’air.

Des informations que la ville peut mettre donc à disposition de ses citoyens et qui sont localisées en fonction du positionnement des différents boitiers Lify Air installé dans la ville.

La société a d’ores et déjà installé certains de ses boitiers dans différentes régions et commune de France en partenariat avec les mairies ou les organismes de santé. L’entreprise compte encore se déployer un peu plus. Elle sera d’ailleurs présente pour l’occasion à VivaTech la semaine prochaine pour présenter sa technologie et sa solution.