Partenariat entre Vingroup et Intel pour le développement de solutions 5G.

Vingroup a annoncé avoir signé un accord avec Intel pour créer une large gamme de systèmes informatiques avancés, notamment des solutions de ville intelligente et de bâtiment intelligent compatibles 5G.

Vingroup a donc choisi de s’associer avec Intel pour s’étendre et étudier le déploiement de solutions pour les villes connectées du futur notamment grâce au développement de solution 5G.

Intel de son côté nous donne aussi plus d’informations concernant le partenariat mis en place avec Vingroup, groupe vietnamien.

« Dans le cadre de cet accord, Vingroup et Intel travailleront pour explorer les opportunités de solutions de villes intelligentes et de bâtiments intelligents compatibles 5G, qui peuvent être appliquées aux projets Smart City de Vinhomes. Les entreprises travailleront également à collaborer autour de la création et du déploiement de solutions IOT d’usine intelligente pour la fabrication de batteries VinES et la fabrication de véhicules électriques VinFast. »

Une collaboration qui montre une fois de plus les enjeux de la 5G dans les villes du futur, mais aussi dans les voitures de demain. Effectivement, jusqu’à présent la 5G n’apporte pas grand-chose au quotidien du consommateur à part des débits plus rapides pour le smartphone. En revanche le monde professionnel et de l’automobile voit avec la 5G, d’énormes possibilités. Notamment tout d’abord le secteur automobile qui voit déjà les voitures de demain être totalement autonome et en mesure d’interagir en direct en fonction du trafic, un piéton ou autre.

Mais pour cela, il faudra que la voiture puisse analyser, communiquer et recevoir les informations, et ce de manière ultra rapide. D’où l’intérêt de la 5G pour le secteur de l’automobile. Il en est de même pour le segment des « villes intelligentes ». De nombreux projets nous montre des villes plus éco responsables notamment grâce à la 5G qui permettra une connexion en temps réel de certains services qui pourraient ainsi être activés ou désactivés pour réduire les couts des villes, mais aussi être plus écologique.