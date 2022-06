MILAN, la montre connectée à double caméra de FACEBOOK ne verra pas le jour.

Milan, la ville ? Non, il s’agit du nom « de code » d’un projet au sein du groupe META Platforms. Groupe qui on vous le rappelle n’est autre que Facebook, WhatsApp… Un projet qui se voulait être une montre connectée à double caméra. Mais il semblerait que le groupe Meta ait décidé de mettre fin au projet.

Facebook avait décidé de se lancer dans le projet de la conception d’une montre connectée destinée au métavers. Un projet né il y a déjà deux ans et qui selon nos confrères de Bloomberg serait désormais arrêté définitivement. Et ce avant même qu’on ait pu avoir un aperçu de ladite montre connectée.

Une montre connectée innovatrice, voire un peu trop.

Selon Bloomberg, la montre connectée que voulait proposer Facebook était développée par la division Reality Labs de Meta et comportait un cadran de montre amovible, avec un appareil photo de 5 mégapixels situé sous l’écran et un appareil photo de 12 mégapixels à l’arrière contre le poignet du porteur. Une montre connectée qui était notamment destinée à être utilisée certes dans la vie réelle, mais surtout dans le monde virtuel que propose le groupe META Platforms avec son métavers. Concrètement, dans le monde virtuel de l’entreprise, la montre ne servait pas uniquement de montre connectée, mais véritablement comme un capteur de mouvement.

L’idée étant que la montre puisse servir de « joystick » qui détecte les mouvements du poignet et donc interagit avec l’avatar.

On pouvait imaginer par exemple que si le poignet se trouve dans une certaine position, cela signifiait que la personne était en passe de prendre un objet. En outre, les caméras auraient elles aussi un rôle à jouer et il aurait été possible à son utilisateur de s’en servir à la manière d’une action Cam.

Trop de fonctions qui rendent la montre instable.

Mais si toutes ces fonctionnalités semblent attrayantes, elles seraient au final la cause de l’abandon du développement de la montre connectée. Techniquement trop compliquée à mettre en place et à faire fonctionner.

Un coup dans l’eau pour Facebook, mais qui sait, on pourrait voir arriver prochainement d’autres accessoires ou wearables similaire. Le tout étant de voir si le principe du metavers va continuer à se développer ou si nous avons eu juste à faire à une « copie » du concept qui nous était proposé dans le film « Ready Player One ». En espérant d’ailleurs que le monde ne devienne pas comme dans le film, car là on deviendrait vraiment malheureux.