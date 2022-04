Breeva Pro series 700 et 400, les nouveaux purificateurs d’air connecté de TCL.

Avec les Breeva Pro series 700 et 400, TCL propose une nouvelle solution pour purifier l’air de votre habitation tout en ayant la possibilité de le mesurer à distance au bureau ou ailleurs grâce à une application et au fait qu’il soit connecté.

Avec le passage du Covid-19, nous avons découvert une nouvelle nécessité, celle de faire circuler notre air ambiant. Alors certes, cela fait plusieurs années maintenant qu’on conseille d’aérer 15 minutes par jour sa maison en ouvrant les fenêtres.

TCL propose une autre solution celle d’installer un purificateur d’air chez vous. Et pour satisfaire tout le monde et toutes les maisons, ce n’est pas un purificateur d’air que propose TCL mais deux.

AirSense ECO et AirSense PRO, les nouveaux analyseurs d’air connectés de Venta. Avec les AirSense ECO et AirSense PRO, la société Venta propose deux appareils facile à mettre en, place qui seront à même de mesurer et analyser la qualité de l’air intérieur, et…

Breeva Pro series 700 et 400, deux modèles pour deux superficies.

Avec ces nouveaux purificateurs d’air, TCL propose des nouveaux produits compact et discret qui auront pour but de rendre de meilleure qualité votre air ambiant.

Ainsi, les deux purificateurs sont pratiquement identique, si ce n’est que le premier est prévu pour couvrir des espaces allant jusqu’à 84 mètres carrés et le second des espaces allant jusqu’à 42 mètres carrés.

Ils intègrent un système de filtration à 5 couches BreevaShield, dont un filtre TRUE HEPA H13 : l’efficacité de filtration de ce filtre haute performance est supérieure à 99,97% pour les particules de 0,3 μm comme la poussière, le pollen, les acariens, les bactéries ou les PM2,5 (particules fines 2,5).

TCL souligne que :

« De nombreux anions négatifs sont générés par l’ionisation pour accumuler et déposer les minuscules particules dans l’air afin de protéger le consommateur des toxines et de la poussière, et les rayons UV détruisent l’ADN et l’ARN des bactéries et des micro-organismes pour obtenir un effet de stérilisation ».

Enfin, grâce à un double capteur de haute précision, la série Breeva Pro mesure en permanence la qualité de l’air intérieur et ajuste automatiquement le niveau de purification.

Breeva Pro series 700 et 400, connectés grâce au Wi-Fi.

Les purificateurs d’air sont également dotés du Wi-Fi. Ainsi, une fois connecté à votre box, il sera possible pour l’utilisateur d’avoir un accès direct sur une multitude d’informations concernant la qualité de l’air ambiant via son smartphone. Et que celui-ci se trouve ou non à la maison. Outre le contrôle de la qualité de l’air, il est également possible à l’utilisateur de vérifier l’historique des données de qualité de l’air et la durée de vie du filtre. Enfin, les purificateurs d’air sont également compatibles avec la commande vocale Amazon Alexa et Google Assistant.

Prix et Disponibilité.

Les deux nouveaux purificateurs d’air Breeva Pro series 700 et 400 seront disponible dès le courant du mois de juin. Pour ce qui est de leurs prix, TCL n’a encore rien communiqué.