La Samsung Galaxy Watch 3 présente au Galaxy Unpack de mercredi.

Alors que tout le monde s’attend à la sortie du nouveau smartphone « Galaxy » mercredi, le téléphone ne devrait pas être le seul mis à l’honneur. En effet, la montre connectée Galaxy Watch 3 devrait aussi être présente. Une montre qui a été totalement dévoilée sur la toile.

Si vous étiez parti en vacances et que vous vous êtes un peu déconnecté de la planète high-tech, sachez que la Galaxy Watch 3 a été dévoilée avant l’heure. En effet, alors que certaines rumeurs et informations circulaient sur cette montre, on a eu droit à un Unboxing de premier choix sur YouTube.

Samsung Galaxy Watch 3, la même en mieux ?

Alors cette nouvelle venue reprend les codes de la version précédente. A savoir, un cadran rond et de nouveau cet anneau rotatif. Pour rappel, l’anneau permet d’accéder à certaines fonctionnalités.

Ainsi, on retrouve la fonctionnalité standard d’une montre connectée. A savoir, la mesure de la fréquence cardiaque, le nombre de pas effectués ou encore des informations sur votre sommeil.

Cette nouvelle montre connectée devrait également intégrer une fonction intéressante, celle de la détection de chute. Une fonction qui si au départ peut sembler orientée davantage pour des personnes âgées pourra être utile pour ceux qui font du sport.

La montre devrait se décliner en plusieurs versions avec plusieurs styles et bracelet. Comme pour apporter une touche de design. Ainsi qu’un style davantage orienté comme un bijou qui se porte au poignet. Plutôt qu’un gadget connecté qui se porte au poignet. Ainsi, Samsung propose une version de la Samsung Galaxy Watch 3 avec un cadran de 41mm, un bracelet en cuir brun. Les cadrans ont eux aussi évolué et vous pourrez lui donner un style bien précis.