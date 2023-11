Galaxy Book 4 : L’Arrivée Imminente de Nouveaux portables chez Samsung.

Avec le Galaxy Book 4, le géant sud-coréen, Samsung, se prépare pour une nouvelle étape excitante dans le monde des ordinateurs portables. Après un lancement pour le moins réussi de la série Galaxy Book 3 plus tôt cette année, l’entreprise se prépare à dévoiler sa toute nouvelle gamme de portable.

En effet, le Galaxy Book 4, qui pourrait voir le jour dès le début de l’année prochaine, aux côtés de la très attendue série Galaxy S24. Tous les modèles de cette gamme d’ordinateurs portables tant attendue ont déjà fait leur apparition sur la scène des certifications.

Certification Bluetooth SIG : La Présentation de la Série Galaxy Book 4

La série Galaxy Book 4 a récemment obtenu la certification de la Bluetooth SIG, marquant ainsi une étape importante vers son lancement imminent. Ainsi, on découvre que cette gamme est constituée du Galaxy Book 4, du Galaxy Book 4 360, du Galaxy Book 4 Pro, du Galaxy Book 4 Pro 360, et du Galaxy Book 4 Ultra.

Tous ces ordinateurs portables sont attendus avec impatience pour leur utilisation du processeur Intel de 14e génération, Meteor Lake. Selon les documents de certification, le Galaxy Book 4 sera équipé de Bluetooth 5.2 et de Wi-Fi 6, tandis que le Galaxy Book 4 360, le Galaxy Book 4 Pro, le Galaxy Book 4 Pro 360 et le Galaxy Book 4 Ultra disposeront de Bluetooth 5.3 et de Wi-Fi 6E. En ce qui concerne la connectivité Bluetooth, le Galaxy Book 4 utilisera la carte sans fil Intel AX200, tandis que les autres modèles se doteront de la carte Intel AX210.

Du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4 absent pour ces nouveaux modèles ?

Apparemment, selon les informations actuelles, cette nouvelle gamme ne serait pas équipée de la fameuse puce de Qualcomm et ne devrait donc pas bénéficier du Wi-Fi 7. Reste à voir cependant, si entre le moment où nous écrivons et le moment de sortie des nouveaux Galaxy Book 4.

Il en est aussi de même pour ce qui est du Bluetooth. De fait, pas de Bluetooth 5.4 pour cette nouvelle série d’ordinateur portable chez le constructeur coréen.

Pour le reste, tous ces ordinateurs portables fonctionneront sous le système d’exploitation Windows 11 dès leur mise en service. On devrait aussi retrouver du SSD avec sans doute en entrée de gamme une capacité de 512Go ou encore de la mémoire vive à raison de 16Go minimum.

Du PC portables haut de gamme.

Si cette nouvelle gamme Galaxy Book 4 suit la tendance de la version actuelle à savoir les Galaxy Book 3, on devrait voir des ordinateurs portables avec des prix allant de 1400€ à plus de 2000€ pour les Galaxy Book 4 PRO 360.

Prix et Disponibilité.

Pour ce qui est de la sortie officielle de cette nouvelle gamme de Galaxy Book 4, Samsung n’a encore donné aucune information. Toutefois, si le constructeur coréen s’en tient à sa stratégie « standard » on pourra comme pour les Galaxy Book 3 les voir arriver courant du mois de février 2024.