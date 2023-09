Test : Galaxy Z Flip 5, le pliable à son apogée ?

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 est un smartphone pliant qui a réussi à nous impressionner les utilisateurs avec son design élégant et pratique. Samsung nous présente la nouvelle mouture de sont Galaxy Z Flip qui souhaite amélioré encore l’expérience pliable de la marque, nous allons voir si c’est bien le cas avec le Galaxy Z flip 5

Préambule.

C’est devenu une habitude chez Samsung en été, ils nous présentent les gammes Galaxy Z Fold et Flip et en Automne ils nous présentent la gamme S, dont nous attendons la version S24 cette année.

Le marché des Smartphones pliables est de plus en plus présent et selon Samsung les personnes ayant acheté un smartphone pliable retournent vers un smartphone pliable pour leur prochain achat, c’est donc un marché critique dans une tendance de vente de smartphone à la baisse. Le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5 sont les derniers nés des laboratoires de Samsung avec leurs lots d’améliorations, nous allons ici faire le test du Galaxy Z Flip 5.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Taille déplié: 165,1 x 71,9 x 6,9 mm

165,1 x 71,9 x 6,9 mm Taille plié: 85,1 x 71,9 x 15,1 mm

85,1 x 71,9 x 15,1 mm Poids: 254Grammes

254Grammes OS: Android 13 avec surcouche One UI 5.1

Android 13 avec surcouche One UI 5.1 Ecrans: Principal: Dimension: 7.6 “ Technologie: Amoled Résolution: 2176 x 1812 Extérieure: Dimension: 3,4″ Technologie: Super AMOLED (Gorilla Glass Victus 2) Résolution: 720 x 748 pixels Processeur: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM: 8 Go Processeur graphique: Adreno 740 Stockage: 256Go Carte SD: Non Batterie: 4400 mAh Chargement rapide: Oui 25W Chargement sans fil: Oui 15W Chargement inversé: Oui 4.5W Caméras: Arrière: Grand-angle: 12 Mpx, grand-angle, f/1,8 Ultra grand-angle: 12 Mpx, ultra grand-angle, f/2,2 Vidéo : 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ Avant: Grand-angle: 10 Mpx, grand-angle, f/2,2 Vidéo: 4K@30fps SIM: Nano +eSIM 4G: Oui 5G: Oui WIFI: Wi-Fi 6 802.11ax Bluetooth: Bluetooth 5.3 GPS: Oui, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS NFC: Oui USB: USB-C 3.2 Étanchéité: IPX8 ( l’appareil est protégé contre l’immersion dans l’eau pendant plus de 30 minutes dans 1 mètre d’eau.) Capteurs: empreinte ( sur le coté) accéléromètre Gyroscope Proximité Boussole Baromètre



Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Galaxy Z Flip 5

Câble USB-C

Ejecteur de carte SIM