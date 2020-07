Galaxy Z Flip 5G, une annonce avant l’heure !

Contre toute attente, le constructeur coréen annonce la sortie du Galaxy Z Flip 5G. Alors que l’on s’attendait à voir débarquer le tout nouveau Galaxy Z Flip 5G lors du Samsung Galaxy Unpack le 5 aout, Samsung a fait son annonce cette semaine.

Sans vraiment grande surprise, Samsung a officialisé l’arrivée du Galaxy Z Flip 5G. Effectivement, ce dernier hérite des mêmes caractéristiques globales que son prédécesseur tout en intégrant la 5G en plus.

5G, écran pliable et un nouveau processeur.

Alors, oui, bonne nouvelle, la 5G arrive sur ce modèle à écran pliable qui reprend le concept du Motorola RazR. Une bonne chose ? Certes, vu le prix auquel l’appareil est proposé et qui permettra d’utiliser le smartphone dans la durée.

Cependant, Samsung ne s’est pas arrêté là. En effet, entre ce nouveau modèle qui sera commercialisé le 7 aout (soit deux jours après le Galaxy Unpacked) s’offre une petite cure de jeunesse.

Une cure de jeunesse pour un téléphone sorti seulement il y a six mois ? Oui tout à fait. Ainsi, ce nouveau Galaxy Z Flip 5G embarque un nouveau processeur, le Snapdragon 865+. En même temps, logique, ce processeur fait partie du package que propose Qualcomm pour la 5G.

Pour ce qui est de la mémoire, ce nouveau modèle embarque 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pour le reste, rien ne change. L’appareil photo est identique à la version sortie en février ainsi que la batterie.

WiFi, Bluetooth, du changement là aussi.

Pour ce qui est de la connectivité, rien de neuf non plus sur ce modèle outre la 5G ? Eh bien si ! Le nouveau Galaxy Z Flip 5G hérite toujours d’une puce Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (alias WiFi 6). Ainsi, ce nouveau modèle est compatible avec le WiFi 6, la dernière norme du WiFi. Pour le Bluetooth rien ne change avec toujours du Bluetooth 5.0.

On notera toujours la présence du NFC. Présente également, la technologie sans fil de charge à induction, le QI. La batterie quant à elle ne change pas avec une batterie 3300 mAh et un système de charge rapide de 15W.

Enfin, niveau design, Samsung étoffera son nouveau Galaxy Z Flip 5G de deux nouveaux coloris. Mystic Grey et Mystic Bronze. Des teintes qui seront reprises pour le Galaxy Note20.