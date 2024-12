Test : FRITZ!Box 7690

Plutôt que de se contenter du modem basique fourni par leur opérateur, les utilisateurs avertis peuvent opter pour des solutions plus performantes. AVM, fabricant allemand réputé pour ses équipements réseau, propose la FRITZ!Box 7690, sa box la plus complète pour les connexions xDSL et Fibre. S’agit-il d’une simple mise à jour de la FRITZ!Box 7590 ou d’une véritable révolution ? Découvrons ensemble ce que cette box haut de gamme a dans le ventre.

Préambule.

AVM s’est imposé comme un acteur majeur des solutions réseau en Allemagne grâce à ses produits performants et innovants. Son produit phare, la FRITZ!Box, combine modem, routeur et fonctionnalités VOIP dans un seul appareil depuis plus de 10 ans. AVM enrichit constamment sa gamme et propose aujourd’hui la FRITZ!Box 7690, un modèle qui promet d’offrir le meilleur de la technologie actuelle.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Toutes les lignes ADSL jusqu’à 300 Mbit/s (compatible VDSL2 35MHZ)

IP, analogiques ou fixes RNIS

2 x Gigabit Ethernet + 1 x 2.5 GB Ethernet

1 x 2.5GB Ethernet WAN pour la connexion sur un modem câble, ADSL, fibre optique ou réseau

4 x 4 WiFi 7

Wi-Fi 7 jusqu’à 5760 MBit/s (5 GHz) et 1376 MBit/s (2,4 GHz)

1 x USB 2.0 pour stockage et imprimante

Station de base DECT pour jusqu’à 6 combinés

Bus S₀ RNIS pour téléphones ou autocommutateur RNIS

2 x port a/b pour téléphones, répondeurs ou télécopieurs analogiques

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

FRITZ!Box 7690

Bloc d’alimentation

Câble de raccordement DSL (4 m)

Câble Ethernet (1,5 m)

Adaptateur TAE/RJ11

Guide d’installation

Installation / Configuration.

Cette FRITZ!Box 7690 respire de prime abord le solide et les accessoires fournis sont au top (même si encore une fois, le câble DSL RJ45 vers RJ11 n’est toujours pas standard !!). De plus, mention particulière pour la pléthore d’adaptateurs réseaux en tout genre fournis, merci AVM !

La mise en route est un jeu d’enfant : branchez l’alimentation, le câble réseau correspondant à votre type de connexion et un câble Ethernet à votre ordinateur. Ensuite, rendez-vous sur fritz.box depuis votre navigateur web (inutile de connaître l’adresse IP, la box s’en charge pour vous !).

L’interface de configuration vous guidera alors pas à pas : choix de la langue, du pays, du type de connexion (ADSL ou VDSL) ou activation du mode routeur si vous utilisez un modem externe.

Après un bref redémarrage, il ne vous restera plus qu’à sélectionner votre fournisseur d’accès et à saisir vos identifiants de connexion. Et voilà, votre connexion internet est configurée !

Vous pourrez aisément modifier le nom du Wifi ainsi que la clé, configurer votre ligne VOIP, mettre en place un serveur NAS.

Test / Utilisation.

Matériel utilisé.

Un Google Pixel 9 Pro XL.

La Fritz!Box 7690 (évidemment).

Un PC cablé (carte Réseau 2.5GB).

Mesures.

Soyons clairs, le Wifi de cette box est excellent (à un détail près que j’aborderai plus tard). Contrairement à la box de mon fournisseur d’accès, la FRITZ!Box 7690 offre une couverture 5 GHz impeccable dans toute ma maison (100 m²), sans avoir besoin de répéteurs.

J’ai pu regarder un film en très haute qualité (4K HDR 10 bits à 85 Mbps) sur mon smartphone dans mon salon, à deux pièces de la box, sans aucun problème. La connexion Ethernet 2,5 Gigabit fonctionne parfaitement et la gestion QoS est efficace. J’ai pu facilement prioriser certains processus sur mon PC et effectuer du load balancing.

Il y a par contre une chose où AVM a raté le coche… Le Wifi 7 est sur du 5GHZ et non du 6GHZ comme certains routeur ! Qu’est ce que cela implique ? Hé bien tout simplement de ne pas pouvoir monter plus haut que du 160mhz sur les fréquences du Wifi et donc d’atteindre des pleins débits comme cela devrait l’être.. Pourquoi AVM a fait cela ? On se le demande…

Voici mes différentes mesures Wifi

A côté de la FRITZ!Box 7690

Dans la cuisine, pièce juste à côté (mur en brique classique)

Dans le salon, 2 pièces à côté (toujours des murs en brique)

On pourra conclure que le signal est excellent sauf encore une fois, ce fameux Wifi 7 sur le 5GHZ qui ne donne pas son plein potentiel mais le résultat est quand même très bon !

Utilisation.

Ma principale inquiétude après la configuration initiale concernait la compatibilité de la box avec ma connexion Fibre. Malheureusement, la connexion n’a pas fonctionné directement. Il a fallu configurer manuellement un VLAN (20 dans mon cas, en Belgique).

Après quelques ajustements, j’ai finalement pu tester la connexion. À ma grande surprise, la FRITZ!Box a obtenu de meilleurs résultats que la box de mon fournisseur d’accès !

J’ai également testé la fonction NAS intégrée, qui permet de transformer la box en serveur local. J’ai simplement branché une clé USB et son contenu est devenu accessible sur tous les appareils de mon réseau. C’est une solution pratique pour partager des fichiers sans avoir à investir dans un NAS dédié comme un Synology, même si les fonctionnalités sont plus basiques.

La FRITZ!Box 7690 offre également un contrôle parental complet avec la possibilité de définir des plages horaires d’accès à Internet. Vous pouvez même programmer la désactivation automatique du Wifi la nuit pour limiter l’exposition aux ondes. Ajoutez à cela la possibilité d’utiliser une clé 3G/4G comme connexion de secours, et vous obtenez une solution vraiment complète et polyvalente.

Cette FRITZ!Box 7690 est également équipée d’un serveur domotique qui permet d’ajouter des prises connectées et autres et de gérer tout cela directement via l’interface. Un vrai couteau Suisse !

Evidemment, vous pouvez régler tous vos paramètres Wifi sur cette FRITZ!Box 7690, que cela soit le nom, mot de pase, cryptage et la FRITZ!Box 7690 vous permet même d’optimiser les canaux Wifi en fonction des réseaux avoisinants !

Conclusion.

Malgré un prix relativement élevé et un Wifi 7 qui n’atteint pas encore son plein potentiel, la FRITZ!Box 7690 représente ce qui se fait de mieux en matière de box internet. Elle offre une qualité de fabrication irréprochable, des options de personnalisation avancées et des performances Wifi exceptionnelles. Les utilisateurs exigeants ne pourront que se réjouir de la richesse fonctionnelle et de la fiabilité de ce produit. Un grand bravo à AVM pour cette box qui repousse les limites de la performance et de la polyvalence !

Points Positifs Points Négatifs + Finition – Wifi 7 en 5GHZ ! + Performances Wifi – Prix un peu élevé + Personnalisation + Serveur domotique/NAS

Evaluation.

Configuration : 16/20 Utilisation : 17/20 Fonctions : 18/20 Signal Wifi / Bluetooth : 17/20 Prix : 16/20 Note finale : 17/20

Liens d’achat.

En vente sur Amazon : → Voir l’offre ←



Galerie Photo :