Galaxy Watch 7 : Des Fuites Révèlent ses Caractéristiques Techniques

L’arrivée de la Galaxy Watch 7 suscite beaucoup d’intérêt, avec des spécifications clés récemment divulguées en ligne. Cette fois c’est via Amazon Canad que les informations ont été trouvées.

Samsung, un acteur majeur de la technologie, continue d’innover avec ses nouvelles séries de produits, consolidant sa position sur le marché des objets connectés.A son actif, celle des “Wearables” avec sa montre connectée Samsung Galaxy Watch 6 Series, la dernière en date. A l’approche de la nouvelle édition, les fuites arrivent parfois d’où on ne les attends pas venir.

Caractéristiques Techniques de la Galaxy Watch 7

Les récentes fuites sur Amazon Canada ont révélé plusieurs aspects techniques de la Galaxy Watch 7. La montre est équipée d’un nouveau chipset 3 nanomètres, promettant des performances accrues et une efficacité énergétique améliorée. Elle intègre des fonctionnalités Galaxy AI avancées et des capteurs de santé et de fitness améliorés. Ces ajouts témoignent de l’engagement de Samsung à améliorer ses produits avec des technologies de pointe.

Galaxy Watch 7, Design et Affichage

La Galaxy Watch 7 devrait conserver un design élégant et sophistiqué, caractéristique des produits Samsung. L’écran AMOLED haute résolution offrira une clarté et une vivacité des couleurs notables. Avec un écran d’ou les informations font état de 40mm de diamètre et des bordures réduites, la montre offrira une meilleure lisibilité.

Performances et Autonomie

La Galaxy Watch 7 promet des performances de haut niveau grâce à son nouveau chipset 3 nanomètres. Cette innovation permettra une utilisation plus fluide et efficace selon certains. L’autonomie de la batterie devrait également être améliorée, offrant une utilisation prolongée sans recharge fréquente.

Fonctionnalités de Santé et Fitness

Samsung continue d’améliorer ses fonctionnalités santé et fitness. La Galaxy Watch 7 devrait être équipée de capteurs améliorés pour un suivi de santé plus précis, y compris le suivi du sommeil, la surveillance de la fréquence cardiaque et des niveaux d’oxygène dans le sang. Ces fonctionnalités aident les utilisateurs à mieux comprendre et gérer leur santé. Sur le site de vente canadien, on parle ici de “BioActiveSensor2”.

Comme nous l’avait annoncé il y a quelques temps le constructeur coréen, sa nouvelle montre devrait aussi intégrer Galaxy AI, le nouveau système d’Intelligence Artificielle de Samsung arrivé sur les Galaxy S24.

Disponibilité et Prix

La Galaxy Watch 7 devrait être officiellement dévoilée le 10 juillet. Le prix estimé serait d’environ 358,55 CAD, reflétant une légère augmentation par rapport au modèle précédent, la Galaxy Watch 6.

Récapitulatif Technique