Test : INNR Outdoor Smart Pedestal Light Colour.

INNR est un fabricant de luminaire WIFI ( voir notre test) mais aussi d’une large gamme de lampes intérieures et extérieures compatible HUE.

Préambule.

Il est certain que Hue est un des leaders du marché des lampes connectées, INNR profite de la part de marcher des Philips Hue et du fait que beaucoup de personnes ont déjà des bridges, la marque installée et ainsi de proposer des lampes intérieures et extérieures plus abordables que les Philips Hue.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Dimensions: Hauteur (totale): 400mm Hauteur (visible): 272mm Diamètre : 60mm Poids (individuellement): 225gr

Couleur de la lumière: 16 millions de couleurs

Température de couleur: 1800K – 6500K

Lumen (individuellement): 215 lm

Nombre de LED (individuellement): 7+7 LED’s (7 blanc + 7 RGB)

Durée de vie nominale: 30.000 h

Gamme de gradation: 1‰ – 100%

Consommation d’énergie (individuellement): 4,5W

Adaptateur secteur: 220-240V AC – 24V DC – 1.0A (24W max.)

Protocole: Zigbee Lightlink

Valeur IP: IP65

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

3 X innr Outdoor Smart Pedestal

1 X prise

1 X transfo avec émetteur Zigbee

2 X câbles d’interconnexion spots (2 mètres )

1 X câble d’interconnexion avec le transfo ( 2 mètres )