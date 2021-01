GAME:PAD PRO WIRELESS de Snakebyte, pour les gamers PC.

Avec son GAME:PAD PRO WIRELESS, Snakebyte souhaite séduire tous les gamers sur PC qui sont à la recherche d’une manette de jeu de type PlayStation ou Xbox. Un gamepad sans fil pour PC.

Le monde du gaming est vaste. Que ce soit sur console ou sur PC d’où il émerge. Désormais, il est possible de jouer sur internet à tous types de jeux que ce soit sur console ou sur PC. De s’affronter à des millions d’utilisateurs. Alors, certes on n’est pas encore en version « Ready Player One », mais il faut avouer que le monde du gaming explose ces dernières années.

Et dans ce domaine, certains acteurs comme Snakebyte, tentent de se faire une place. Pour ce faire, ils proposent de nombreux accessoires et périphériques pour PC et console.

GAME:PAD PRO WIRELESS de Snakebyte, la manette pour les gamers sur PC.

Cette gamepad reprend tous les critères nécessaires à une bonne manette. Les 4 boutons sur la partie droite (instauré par Sony sur sa PlayStation). La manette est également munie de deux joysticks digitaux décalés.

Sur la partie supérieure de la manette, on retrouve les gâchettes analogiques qui pourront être configurées pour différentes actions selon le jeu.

Snakebyte annonce que sa manette est compatible avec DirectInput et Xinput. Ainsi, il suffira de brancher la manette via l’adaptateur USB fourni (un émetteur-récepteur RF 2.4GHz) pour que celle-ci soit automatiquement reconnue par le PC. Attention, il s’agit bien de la technologie RF pour cette manette, pas de Bluetooth et encore moins de Wi-Fi.

À noter que si la GAME:PAD PRO WIRELESS est sans fil, il est possible pour ceux qui le veulent de la connecter en filaire au PC. Pour cela Snakebyte fournit un câble USB d’une longueur de 3M.

Prix et disponibilité.

La manette est proposée dans une teinte gris carbone uniforme. Elle est proposée par Snakebyte au prix de 29.99€.