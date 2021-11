Bonne nouvelle pour les accros de la domotique, Samsung SmartThings intègre Matter dans son écosystème. Une bonne nouvelle pour l’IoT et Matter qui est, on vous le rappelle, le nouveau protocole de connexion sans fil pour les objets connectés.

Matter, si vous avez manqué la chose, on vous fait un petit rappel. Matter a été introduit courant du mois de mai de cette année. Cette nouvelle « norme » ou « nom » a pour objectif de rassembler les différentes technologies comme Zigbee et le Zwave autour d’un même protocole pour plus d’harmonie et de compatibilité entre les objets connectés, les produits connectés et la domotique connectée.

À lire également : Matter, La Nouvelle Norme Pour L’IoT ? Avec Matter, une nouvelle époque voit le jour pour la Zigbee Alliance qui devient désormais la Connectivity Standards Alliance (CSA). En effet, afin de proposer plus de standardisation, l’alliance et ses membres…

Pour ce qui est de Samsung SmartThings, il s’agit de l’éco système que propose le géant coréen pour promouvoir ses solutions domotiques connectées, bien connues aux USA un peu moins en Europe. Rappelons tout de même au passage que Samsung a racheté il y a quelques années l’éco système SmartThings.

Samsung SmartThings intègre Matter.

Avec cette nouvelle compatibilité mise en place par Samsung, le coréen rend possible aux utilisateurs de contrôler des produits connectés avec Matter au travers de leurs produits Samsung.

Ainsi, il sera par exemple possible aux appareils Galaxy, aux téléviseurs et aux appareils Family Hub de Samsung d’être connecté avec des produits connectés estampillés « Matter ».

« Les téléviseurs, les appareils électroménagers et les appareils Galaxy de Samsung font partie du quotidien de millions de personnes dans le monde et l’intégration de la fonctionnalité de hub SmartThings dans ces appareils permettra aux utilisateurs de faire plus facilement l’expérience de la vie connectée sans achat de matériel supplémentaire. En plus de cela, l’ajout de la prise en charge de Matter dans la plateforme SmartThings ne fera qu’élargir les choix d’appareils à connecter lorsque les appareils compatibles avec Matter inonderont le marché l’année prochaine, »

a déclaré Menno van den Berg, président de Samsung Electronics Benelux.

Bref, concrètement vous l’avez compris cela permettra d’intégrer les produits connectés de la gamme Samsung SmartThings à d’autres produits connectés de marques comme eve Systems, Honeywell Home by Resideo, Linksys, Nanoleaf, Philips Hue, Schlage, Wemo, Yale.

Disponibilité.

L’intégration de Matter sur les produits Samsung SmartThings est prévue pour 2022. Ainsi, lorsque la nouvelle norme sera disponible, elle s’intégrera pleinement à la plateforme SmartThings.