Samsung Galaxy Book 3 en approche lors de la présentation du Galaxy S23.

Selon certaines rumeurs, la série des Samsung Galaxy Book 3 pourrait bien être présentée le 1er février en même temps que le nouveau Samsung Galaxy S23. La gamme pourrait comporter pas moins de 5 modèles.

Samsung est un mastodonte de la Tech : smartphones, téléviseurs, et aussi ordinateurs portables. Le géant coréen ne cesse de proposer des produits dans toutes les catégories de la Tech, du petit, mais aussi du grand électro. Cette fois la marque a annoncé le lancement de ce qui devrait être le Samsung Galaxy S23 le 1er février à l’occasion d’un évènement qui se déroulera à San Francisco et qui a pour nom : « Galaxy Unpacked 2023 ». Mais certaines rumeurs laissent supposer que le constructeur pourrait aussi dévoiler sa nouvelle gamme d’ordinateurs portables.

Samsung Galaxy Book 3, des fuites sur les produits !

Alors bien sûr, comme toujours les informations recueillies viennent de la FCC et d’autres sites de certifications par lesquels les marques doivent passer pour voir leur produit recevoir les validations nécessaires à leur commercialisation. Et cette fois, c’est Samsung, une fois de plus, qui en fait les frais. Ainsi certains sites comme nos confrères du site mysmartprice ont découvert des documents faisant référence à un ordinateur portable chez Samsung.

Il s’agirait de la nouvelle gamme Samsung Galaxy Book qui comprendrait les modèles Samsung Galaxy Book 3, Samsung Galaxy Book 3 Pro, Samsung Galaxy Book 3 Ultra. Mais aussi les Samsung Galaxy Book 3 360 et Samsung Galaxy Book 3 Pro 360.

Pour ce qui est des trois premiers modèles, ils seraient munis d’écran 15 pouces, 14 pouces et 16 pouces. Niveau processeur, ils pourraient recevoir des processeurs Intel Evo 13th Gen i5-1340P et i7-1360 et seraient assisté d’une puce graphique Intel Iris Xe.

Pour les modèles Samsung Galaxy Book 3 360 et Samsung Galaxy Book 3 Pro 360, on trouverait aussi des écran 15 pouces, mais avec une subtilité supplémentaire, celle d’être fixé sur des charnières qui permettront de faire pivoter l’écran pour « transformer » l’ordinateur portable en tablette (le fameux 360 de la dénomination).

Pour le reste de la config, rien de bien extraordinaire, mais des specs classiques bien chargées comme la présence de 16 Go de mémoire et du SSD PCIe 4.0 jusqu’à 1 To selon le choix du client. Pour ce qui est de la connectivité sans fil, le client profitera pleinement du Bluetooth 5.2 et du Wi-Fi 6E. Pour la connectique, on retrouvera un port HDMI et des ports USB-C.

Prix et Disponibilité.

Si on se base sur le prix des produits actuels de la gamme Samsung Galaxy Book 2, on peut supposer que les différents modèles seront commercialisés à des prix allant de 700€ à 1600€.