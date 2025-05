Nubia Z70s Ultra : le nouveau prétendant du haut de gamme

Le smartphone haut de gamme n’a jamais cessé de séduire, et chaque nouvelle itération fait monter les enchères. Avec le Nubia Z70s Ultra, la marque entend bien rappeler qu’il faut désormais compter avec elle sur le segment des mobiles premium. Un modèle qui combine finesse d’ingénierie et audace technologique.

Connue pour ses expérimentations audacieuses, Nubia, marque rattachée à ZTE, ne cesse de faire parler d’elle depuis quelque temps. Sa volonté de se distinguer par l’innovation, notamment en photographie mobile, trouve aujourd’hui un nouveau terrain d’expression avec ce modèle qui cristallise les ambitions de la marque.

Une dalle qui efface les frontières

Dès les premiers regards, l’écran du Z70s Ultra interpelle. Il s’agit d’un AMOLED de 6,8 pouces, sublimé par un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Ce n’est pas qu’une question de chiffres : la fluidité est au rendez-vous, renforcée par une luminosité de 1500 nits, ce qui assure un confort d’utilisation en plein soleil. À noter, la caméra frontale se cache sous la dalle – une prouesse technique qui libère complètement la surface visuelle.

La performance en fil rouge

Au cœur de l’appareil, on retrouve sans surprise le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, dernier-né d’une lignée déjà bien installée dans le haut du panier. L’architecture 4 nm, conjuguée à des configurations musclées – jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage – positionne clairement le Z70s Ultra dans le cercle très fermé des téléphones les plus puissants du moment.

L’art de la photographie mobile

C’est probablement ici que Nubia frappe fort. Le module principal repose sur un capteur Sony IMX989 d’un pouce, un format encore rare, surtout sur les smartphones non dédiés aux professionnels de l’image. Ce capteur de 50 MP, épaulé par un ultra grand-angle et un téléobjectif périscopique, promet des clichés à la fois précis et équilibrés. On sent que la marque a pris le temps de calibrer les rendus pour plaire aux amateurs de réalisme visuel.

L’autonomie, pilier discret mais essentiel

Avec ses 6000 mAh, le Z70s Ultra prend ses distances avec les standards actuels. Il mise sur l’endurance, sans sacrifier la rapidité de charge : 80 W pour refaire le plein en un clin d’œil. Une combinaison qui illustre la montée en maturité de Nubia en matière de gestion énergétique.

Design soigné, promesse de confort

Impossible d’ignorer le travail apporté au design. Le dos en verre mat, associé à un cadre en aluminium, offre une prise en main confortable malgré un gabarit imposant. La palette de couleurs reste sobre, mais élégante : noir, bleu nuit, et quelques déclinaisons plus audacieuses selon les marchés. L’ensemble respire la maîtrise et confirme que Nubia ne joue plus les outsiders.

Récapitulatif technique

Écran AMOLED 6,8 pouces, Full HD+, 120 Hz, 1500 nits

Snapdragon 8 Gen 3

RAM : 12 ou 16 Go LPDDR5X

Stockage : jusqu’à 1 To UFS 4.0

Capteur principal Sony IMX989 (1 pouce, 50 MP)

Ultra grand-angle 50 MP, téléobjectif périscopique 64 MP

Caméra frontale sous l’écran

Batterie 6000 mAh, charge rapide 80 W

Système de refroidissement à chambre à vapeur

Finitions en aluminium et verre mat

