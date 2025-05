Trek Powerfly+ : une nouvelle génération de VTTAE entre maîtrise et polyvalence

Trek remet les compteurs à zéro avec son nouveau Powerfly+, un vélo à assistance électrique qui se veut à la fois performant sur les sentiers et pratique pour un usage quotidien. Disponible en version tout suspendu et semi-rigide, ce modèle s’inscrit dans une volonté de rendre le VTTAE plus accessible, sans pour autant faire l’impasse sur la technologie ni sur la robustesse.

Le constructeur américain, déjà bien implanté sur le marché du VTT électrique, affine ici une formule éprouvée. Le Powerfly+ s’adresse aux amateurs de trail, aux cyclistes occasionnels, mais aussi à ceux qui souhaitent simplement un moyen de transport confortable et fiable pour leurs déplacements quotidiens.

Une géométrie repensée pour plus de contrôle

Ce qui frappe d’emblée, c’est la nouvelle géométrie. Plus équilibrée, elle inspire confiance, notamment dans les descentes techniques ou sur les terrains accidentés.

Les versions tout suspendu proposent un débattement de 130 mm à l’avant et 120 mm à l’arrière — de quoi encaisser les irrégularités du sol sans broncher. Le semi-rigide, quant à lui, joue la carte de la simplicité avec une fourche de 120 mm, idéale pour ceux qui recherchent davantage de dynamisme et moins de maintenance.

Trek semble avoir cherché le juste milieu entre agilité et stabilité, et cela se ressent dès les premiers tours de roues. Le vélo se montre réactif sans être nerveux, tolérant sans paraître pataud.

Moteur Bosch Performance Line CX : plus discret et mieux calibré

Sous le capot — ou plutôt dans le cadre — le Powerfly+ embarque le moteur Bosch Performance Line CX. Ce moteur, bien connu dans l’univers du VTTAE, délivre un couple de 85 Nm, mais c’est surtout son comportement qui a été revu. Plus doux dans sa réponse, il offre une assistance électrique vélo plus progressive, presque intuitive. Et surtout, il sait se faire discret. Le bruit du moteur, souvent pointé du doigt sur les précédentes générations, a ici été nettement atténué.

Ce silence relatif participe à une expérience plus immersive, notamment sur les chemins boisés où l’on préfère entendre les pneus crisser sur les feuilles plutôt qu’un moteur gronder à chaque coup de pédale.

Une batterie Bosch PowerTube pensée pour durer

Côté autonomie, Trek propose deux capacités : 600 Wh et 800 Wh. Le système de fixation RIB 2.0 (Removable Integrated Battery) permet de retirer la batterie Bosch PowerTube sans outil particulier, avec un simple quart de tour de clé. Pratique pour ceux qui doivent la recharger à la maison ou au bureau.

Petit détail qui a son importance : la nouvelle sécurité de verrouillage évite les maladresses au moment du retrait, un point qui montre l’attention portée à l’ergonomie globale du produit. Les plus aventuriers pourront en prime ajouter un prolongateur d’autonomie Bosch PowerMore, histoire de ne pas être pris de court au sommet d’un col.

Des roues de 29 pouces ou 27,5 pouces selon le profil

Le choix des roues suit la logique d’un vélo électrique tout terrain pensé pour s’adapter à différents profils. Les tailles standard sont équipées de roues de 29 pouces, idéales pour lisser les imperfections du terrain et offrir une bonne stabilité. Les tailles Small, elles, reçoivent des roues de 27,5 pouces, plus maniables et mieux adaptées aux cyclistes de plus petite taille. Une approche inclusive, souvent négligée dans l’univers du VTT électrique.

Polyvalent par essence

Le Powerfly+ ne se limite pas aux sentiers forestiers. Sa compatibilité avec porte-bagages, garde-boue et béquille élargit considérablement son champ d’action. Il peut aussi bien accompagner une sortie en montagne qu’un trajet domicile-travail. C’est là toute la force de cette nouvelle mouture : s’adapter aux usages sans jamais perdre en cohérence.

Récapitulatif technique

Moteur : Bosch Performance Line CX

Couple moteur : 85 Nm

Batterie : Bosch PowerTube – 600 Wh ou 800 Wh

Système de batterie : RIB 2.0 (verrouillage sécurisé, retrait facile)

Débattement (tout suspendu) : 130 mm à l’avant, 120 mm à l’arrière

Débattement (semi-rigide) : 120 mm à l’avant

Roues : 29 pouces (27,5 pouces pour les modèles Small)

Accessoires compatibles : porte-bagages, garde-boue, béquille

Option prolongateur : Bosch PowerMore

Utilisation : sentiers, chemins, trajets utilitaires

