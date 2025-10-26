TV LG 65QNED84A : 300€ de réduction sur ce modèle QNED de 2025.

Difficile de passer à côté de ce bon plan du dimanche : la TV LG 65QNED84A de 2025 profite d’une réduction immédiate de 300€, rendant ce téléviseur QNED de 65 pouces bien plus accessible. Une occasion à saisir pour les amateurs de belles images.

La marque LG, pionnière dans l’univers des téléviseurs, continue d’étoffer sa gamme avec des modèles toujours plus précis. La série QNED de 2025, dont fait partie le 65QNED84A, combine le Quantum Dot et le NanoCell pour une qualité d’image optimisée. Ce modèle 4K de 164 cm s’adresse aux utilisateurs exigeants, qu’ils soient cinéphiles ou gamers.

Une technologie QNED bien rodée pour une image maîtrisée

La technologie QNED, qui associe Quantum Dot et NanoCell, permet à LG de proposer une colorimétrie riche et fidèle, même sur un téléviseur LED. Contrairement à l’OLED, cette dalle reste rétroéclairée, mais profite de zones de gradation précises grâce au local dimming. Résultat : des noirs plus profonds, un contraste amélioré, et des scènes plus lisibles dans les zones sombres.

Sur ce modèle 2025, LG intègre un processeur α7 AI 4K Gen7, conçu pour optimiser le rendu en temps réel : mise à l’échelle des contenus, détection des visages, amélioration du son. Le tout sans intervention manuelle, pour une expérience fluide et personnalisée.

Une diagonale de 65 pouces bien calibrée

Avec ses 164 cm de diagonale, le 65QNED84A trouve sa place dans un salon standard, sans pour autant imposer des distances de recul exagérées. L’interface webOS 24 est toujours au rendez-vous, fluide, personnalisable et compatible avec les assistants vocaux (Google Assistant, Alexa).

La marque n’oublie pas les connectiques essentielles : 4 ports HDMI 2.1, dont deux compatibles 4K à 120 Hz, pour exploiter pleinement les consoles de dernière génération comme la PS5 ou la Xbox Series. On retrouve aussi du eARC, du ALLM, et du VRR pour une gestion dynamique de la fréquence d’affichage.

Un téléviseur calibré pour le gaming et le sport

Le 65QNED84A ne se contente pas d’un bel affichage vidéo : LG pense aux joueurs avec un mode jeu dédié, un taux de rafraîchissement natif de 120 Hz, et une prise en charge G-Sync/FreeSync. La réactivité est au rendez-vous, avec un input lag faible et un traitement d’image réduit pour un affichage sans latence.

Pour les amateurs de sport, la fluidité est tout aussi importante. Grâce au Motion Pro, les mouvements rapides sont plus nets, limitant les effets de flou. Le traitement de l’image reste discret pour conserver un rendu naturel, sans suraccentuation.

Une offre tarifaire attractive pour un modèle 2025

Proposé initialement autour de 1299€, le 65QNED84A voit son prix chuter à 999€ ce dimanche, soit 300€ de remise immédiate. Une baisse significative pour un téléviseur aussi récent, qui devrait séduire celles et ceux à la recherche d’un grand écran performant, sans passer sur l’OLED.

C’est aussi un bon signal pour la gamme QNED, qui devient plus compétitive face à la concurrence chinoise, notamment chez TCL et Hisense. LG mise ici sur l’équilibre entre performances, diagonale et prix.

Une construction sérieuse et une interface soignée

Visuellement, le téléviseur reste fidèle aux codes LG : bords fins, pied central discret, et une finesse maîtrisée pour s’intégrer dans tous les intérieurs. La télécommande Magic Remote est toujours là, avec son pointeur gyroscopique efficace, même s’il peut dérouter certains utilisateurs au départ.

L’écosystème LG continue de progresser avec WebOS 24, qui intègre plus d’options de personnalisation et une meilleure gestion des profils utilisateurs. L’interface reste fluide, compatible avec Apple AirPlay 2, HomeKit et Miracast.

Récapitulatif technique