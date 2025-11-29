Black Friday : 400 € de remise sur la TV OLED Samsung TQ55S92FA – L’OLED 55″ nouvelle génération en promo

Avec le Black Friday Week-End, la TV OLED Samsung TQ55S92FA 2025 en 55 pouces affiche une réduction de 400 euros, un tarif qui attire les regards pour un modèle haut de gamme. Voici ce qu’il faut savoir sur cette référence fraîchement débarquée sur le marché.

Samsung étoffe son catalogue de téléviseurs OLED avec la TQ55S92FA, une version 2025 qui s’inscrit dans la continuité de la série S90, reconnue pour son alliance entre technologie QD-OLED et design affiné. Cette diagonale de 55 pouces (138 cm) propose un format équilibré, adapté à la plupart des salons.

Une dalle QD-OLED plus lumineuse que jamais

Avec la TQ55S92FA, Samsung continue d’exploiter la technologie QD-OLED, qui combine les noirs profonds de l’OLED avec la vivacité des couleurs issues des Quantum Dots. Cette itération 2025 franchit un cap en termes de luminosité, avec un pic mesuré à 1300 nits. Ce gain de clarté améliore la lisibilité en plein jour et optimise le rendu HDR, notamment pour les contenus en Dolby Vision ou HDR10+. Grâce au rétroéclairage pixel par pixel, le contraste reste absolu, sans blooming.

Un processeur Neural Quantum 4K pour l’upscaling

Au cœur de ce téléviseur, on retrouve le processeur Neural Quantum 4K, déjà éprouvé sur les modèles premium de la marque. Il intègre une IA dédiée à l’upscaling des contenus en basse résolution, idéale pour la TNT ou les anciens films. Il adapte également les réglages de l’image en temps réel, en fonction de la lumière ambiante et du type de contenu diffusé. Ce traitement d’image personnalisé permet de tirer pleinement parti de la définition 4K, tout en fluidifiant les mouvements avec le mode Motion Xcelerator Turbo Pro.

Design soigné et audio Dolby Atmos

Samsung reste fidèle à son style épuré : bords fins, dalle parfaitement plate, et un socle central discret, facilitant l’installation sur tout meuble TV. La finition en aluminium brossé donne un aspect premium sans être ostentatoire. Côté son, le constructeur ne néglige pas l’audio avec un système 2.1.2 canaux, compatible Dolby Atmos, offrant une immersion renforcée sans passer par une barre de son. Le système OTS Lite (Object Tracking Sound) simule le déplacement des sources audio à l’écran.

Une TV taillée pour le gaming

Pensée aussi pour les joueurs, la TQ55S92FA embarque une connectique HDMI 2.1 complète, avec prise en charge du 4K à 144 Hz, du VRR, de l’ALLM et de la compatibilité FreeSync Premium Pro. L’interface Gaming Hub regroupe les services cloud comme Xbox Game Pass ou Nvidia GeForce Now, permettant de jouer sans console, directement via la TV. Le mode Game Motion Plus réduit la latence et améliore la réactivité des commandes.

Tizen OS : une interface fluide et connectée

Comme toujours chez Samsung, le système Tizen OS propulse l’expérience utilisateur. L’interface a été retravaillée en 2025 pour plus de fluidité. Elle donne accès à toutes les applications de streaming populaires (Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube…) avec une compatibilité AirPlay 2 et SmartThings pour piloter la maison connectée. La télécommande solaire, désormais plus fine, permet de naviguer sans piles, renforçant la démarche écoresponsable.

Récapitulatif technique