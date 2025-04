Bon plan TV QLED Samsung : 300€ de réduction sur la NeoQLED TQ55QN88D chez Boulanger

La TV QLED Samsung NeoQLED TQ55QN88D profite actuellement d’une réduction alléchante de 300 € chez Boulanger. Cette offre met en lumière un téléviseur MiniLED 4K de 55 pouces doté d’une intelligence artificielle de dernière génération. L’occasion parfaite pour équiper son salon avec un modèle haut de gamme à prix réduit.

Distribuée par Boulanger, cette offre concerne un modèle phare de Samsung. L’enseigne française propose régulièrement des promotions attractives sur les équipements électroniques et confirme ici sa place de choix pour les amateurs de high-tech bien renseignés.

🛋️ Une TV Samsung MiniLED 4K : immersion visuelle garantie

La Samsung NeoQLED TQ55QN88D repose sur la technologie MiniLED, qui remplace les traditionnelles LED par des diodes beaucoup plus petites, permettant un contrôle lumineux plus précis. Résultat : des noirs plus profonds, un contraste renforcé et une luminosité impressionnante, même en plein jour. Cette dalle 4K UHD offre ainsi une expérience visuelle saisissante, que ce soit pour le cinéma, le sport ou les jeux vidéo.

🧠 Une image optimisée par l’intelligence artificielle

Samsung équipe ce modèle de son processeur NQ4 AI Gen2, une puce hautement performante qui améliore la qualité de l’image en temps réel grâce au deep learning. Les contenus non 4K sont mis à l’échelle intelligemment, les couleurs ajustées automatiquement, et le tout sans latence perceptible. Une technologie qui rend cette TV idéale pour les usages quotidiens comme pour les soirées cinéma.

🎮 Gaming haut de gamme avec Motion Xcelerator Turbo+

La gamme du constructeur s’agrandit pour séduire aussi les gamers. Avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et la technologie Motion Xcelerator Turbo+, cette TV assure une fluidité optimale, notamment sur les consoles de nouvelle génération. L’input lag est minimisé, et la compatibilité FreeSync Premium Pro garantit une synchronisation parfaite entre la console et l’écran.

🗣️ Son Dolby Atmos et design premium

L’expérience sonore est à la hauteur de l’image grâce au système audio Dolby Atmos intégré. Les haut-parleurs embarqués proposent un son immersif à 360°, renforcé par la technologie Object Tracking Sound Lite, qui fait « suivre » le son à l’image. Côté design, le téléviseur adopte un cadre fin et élégant, avec un support central discret. Il s’intègre facilement dans tous les intérieurs modernes.

📱 Smart TV complète avec Tizen et assistants vocaux

Samsung n’oublie pas l’aspect connecté. La TQ55QN88D fonctionne sous Tizen, l’interface maison du constructeur, fluide et intuitive. Accès rapide à Netflix, Prime Video, Disney+ ou encore YouTube, tout est là. Les assistants vocaux comme Bixby, Alexa ou Google Assistant sont intégrés, pour une commande vocale simplifiée. Le téléviseur est également compatible SmartThings, pour piloter vos objets connectés.

Récapitulatif technique