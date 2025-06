SteelSeries x Valve : la collection Dragon Lore CS2 électrise le gaming

La collaboration entre SteelSeries et Valve s’affiche avec audace : une collection Dragon Lore en édition limitée qui met à l’honneur l’un des skins les plus mythiques de Counter-Strike. Fusionnant légende vidéoludique et performance matérielle, ce duo dévoile un tapis QcK XXL et une souris gaming sans fil inspirés par l’AWP Dragon Lore.

SteelSeries, toujours à la frontière entre culture esports et équipement de pointe, continue d’élargir son terrain de jeu. Après avoir séduit les pros et les passionnés, la marque frappe fort avec cette alliance exclusive avec Valve, taillée pour les fans de CS2.

Une collection Dragon Lore aux couleurs du mythe

Le skin AWP | Dragon Lore, légendaire pour sa rareté et son aura mystique dans l’univers de Counter-Strike, se retrouve aujourd’hui sur du matériel tangible. Le design emblématique, apparu en 2014 dans la collection Cobblestone, s’impose désormais sur le tapis de souris QcK XXL et la souris sans fil Dragon Lore Edition. SteelSeries transforme ainsi un symbole virtuel en objet culte.

Le tapis QcK XXL : hommage visuel et précision XXL

Récompensé à plusieurs reprises, le QcK XXL offre une glisse fluide et une base en caoutchouc antidérapante. Dans cette version Dragon Lore, il devient une toile immersive, mettant en scène le dragon en grand format. Un choix technique et esthétique qui conjugue immersion, stabilité et finesse de contrôle pour les gamers exigeants.

Une souris sans fil redessinée pour les passionnés de CS2

Inspirée de l’Aerox 3 Wireless, la Wireless Gaming Mouse Dragon Lore Edition intègre des améliorations notables. Le châssis et les boutons de déclenchement ont été repensés pour offrir un design exclusif, sans négliger l’ergonomie. Son capteur optique TrueMove Air, conçu en partenariat avec PixArt, propose une précision de 18 000 DPI, idéale pour les tirs millimétrés typiques de CS2.

Connexion hybride et autonomie monstre

Cette édition spéciale permet une transition fluide entre le Bluetooth et le sans-fil 2.4GHz ultra-rapide. L’autonomie, estimée à 200 heures, s’adresse aux sessions prolongées, avec une endurance digne d’un compétiteur. Les 80 millions de clics garantissent longévité et fiabilité, même pour les joueurs les plus acharnés.

Un hommage à la culture Counter-Strike

Avec cette collection, SteelSeries s’ancre davantage dans l’univers de la franchise Counter-Strike, en capturant l’esprit compétitif et l’esthétique emblématique du jeu. Dragon Lore n’est plus seulement une skin rare, c’est désormais une signature visuelle pour un matériel haut de gamme. Une passerelle entre culture gaming et performance, pensée pour les joueurs qui vivent leur passion au quotidien.

Récapitulatif technique

Tapis de souris QcK XXL Dragon Lore Edition Surface micro-texturée pour capteurs optiques Base antidérapante en caoutchouc Dimensions XXL (900 x 400 mm) Design Dragon Lore en édition limitée

Souris sans fil SteelSeries CS2 Dragon Lore Edition Capteur optique TrueMove Air (18 000 DPI) 80 millions de clics garantis Autonomie de 200 heures Connexion sans fil 2.4GHz et Bluetooth Inspirée du modèle Aerox 3 Wireless Design exclusif Dragon Lore



