Bon plan du dimanche : 30€ de réduction sur la Souris Gamer Sans Fil LOGITECH G502 Lightspeed

La LOGITECH G502 Lightspeed, une souris gamer sans fil reconnue pour ses performances exceptionnelles, est actuellement en promotion chez Boulanger. Ce bon plan du dimanche permet de profiter d’une réduction de 30 €, rendant cet incontournable du gaming encore plus accessible.

La marque Logitech : une référence pour les gamers

Depuis plusieurs années, Logitech se distingue dans l’univers des périphériques gaming avec des produits alliant ergonomie, performance et fiabilité. La G502 Lightspeed, l’un des fleurons de la gamme, illustre parfaitement ce savoir-faire. Grâce à sa technologie sans fil avancée et son design optimisé pour le jeu, cette souris est un choix prisé par les joueurs exigeants.

Une souris gaming taillée pour la performance

Une réactivité sans faille grâce à la technologie LIGHTSPEED

La G502 Lightspeed est équipée de la technologie LIGHTSPEED, une innovation signée Logitech qui offre une connexion sans fil ultrarapide et stable. Cette solution rivalise avec les périphériques filaires en termes de latence, garantissant une expérience de jeu fluide et sans interruptions.

Capteur HERO 25K : précision ultime

Au cœur de cette souris se trouve le capteur HERO 25K, capable d’atteindre une sensibilité impressionnante de 25 600 DPI. Ce capteur de dernière génération offre une précision millimétrée, essentielle pour les jeux compétitifs nécessitant des mouvements rapides et précis.

Un design ergonomique et personnalisable

Logitech a conçu la G502 Lightspeed pour offrir un confort optimal lors des longues sessions de jeu. Sa forme ergonomique s’adapte parfaitement à la main, tandis que son poids ajustable permet de la configurer selon vos préférences. De plus, les 11 boutons programmables garantissent une personnalisation totale de votre expérience de jeu.

Une autonomie pensée pour les longues sessions

Recharge via le système POWERPLAY

Avec sa compatibilité POWERPLAY, la Logitech G502 Lightspeed peut être rechargée sans fil pendant son utilisation, éliminant ainsi les contraintes liées à l’autonomie. En usage normal, la batterie offre jusqu’à 60 heures de jeu avec une seule charge, un atout de taille pour les gamers intensifs.

Économie d’énergie intelligente

Cette souris intègre également une fonction d’économie d’énergie, prolongeant ainsi sa durée d’utilisation sans compromettre ses performances.

Un bon plan à ne pas manquer

Proposée habituellement au prix de 139,99 €, la LOGITECH G502 Lightspeed bénéficie aujourd’hui d’une réduction de 30 €, la faisant passer à 109,99 € chez Boulanger. Une occasion parfaite pour acquérir un produit haut de gamme à un tarif plus abordable.

Récapitulatif technique

Voici les principales caractéristiques de la Logitech G502 Lightspeed :

Connexion : Sans fil LIGHTSPEED

: Sans fil LIGHTSPEED Capteur : HERO 25K (25 600 DPI maximum)

: HERO 25K (25 600 DPI maximum) Autonomie : Jusqu’à 60 heures

: Jusqu’à 60 heures Compatibilité : Recharge sans fil POWERPLAY

: Recharge sans fil POWERPLAY Poids : Ajustable

: Ajustable Boutons : 11 programmables

Conclusion

La Logitech G502 Lightspeed allie technologie avancée, confort et personnalisation pour répondre aux besoins des gamers les plus exigeants. Avec cette promotion de 30 € chez Boulanger, elle devient encore plus attrayante. Une opportunité à saisir pour tous les passionnés de gaming à la recherche d’une souris performante et fiable.