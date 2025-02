🔥 Bon plan : 39€ au lieu de 59€ sur le JBL Tune 525BT – Un casque sans fil abordable et performant

Dans l’univers des casques Bluetooth, la marque JBL s’est imposée comme une référence grâce à des produits accessibles et performants. Aujourd’hui, un bon plan permet d’acquérir le JBL Tune 525BT à seulement 39€ au lieu de 59€, soit une réduction de 20€. Un tarif très attractif pour un modèle offrant un son puissant, une autonomie généreuse et un confort optimal.

🎧 JBL Tune 525BT : un casque sans fil qui allie simplicité et efficacité

Le JBL Tune 525BT est un casque supra-auriculaire sans fil qui mise sur la légèreté et la praticité. Doté de la technologie JBL Pure Bass, il offre des basses profondes et percutantes, idéales pour les amateurs de musique immersive. Son design sobre et confortable permet une utilisation prolongée sans gêne, que ce soit pour le travail, les déplacements ou le loisir.

🔋 Autonomie impressionnante : jusqu’à 57 heures d’écoute

L’un des atouts majeurs du JBL Tune 525BT, c’est sans aucun doute son autonomie exceptionnelle. Avec jusqu’à 57 heures d’écoute en Bluetooth, ce casque est taillé pour les longues sessions d’écoute sans interruption. De plus, la charge rapide permet d’obtenir 3 heures d’autonomie en seulement 5 minutes de recharge. Un véritable avantage pour ceux qui sont souvent en déplacement.

📶 Bluetooth 5.3 et connexion multipoint

Grâce à la connectivité Bluetooth 5.3, le JBL Tune 525BT assure une connexion stable et fluide avec les appareils compatibles. Il intègre également une fonction multipoint, qui permet de connecter simultanément deux appareils et de basculer facilement de l’un à l’autre. Un plus pour ceux qui jonglent entre smartphone et ordinateur sans devoir déconnecter et reconnecter à chaque fois.

🎙️ Microphone intégré et commandes intuitives

Le JBL Tune 525BT n’est pas qu’un simple casque musical. Il embarque un microphone intégré pour la prise d’appels en mains libres avec une qualité sonore claire et nette. Les commandes situées sur l’oreillette permettent de régler le volume, changer de piste ou répondre aux appels sans sortir son téléphone. Il est également compatible avec les assistants vocaux comme Google Assistant et Siri.

🛒 Une offre à ne pas manquer : 39€ seulement !

Proposé habituellement à 59€, le JBL Tune 525BT bénéficie d’une belle promotion et tombe à 39€ sur la Fnac. Un excellent rapport qualité-prix pour un casque sans fil léger, performant et doté d’une autonomie impressionnante.

🔍 Récapitulatif technique

Type : Casque supra-auriculaire sans fil

: Casque sans fil Technologie audio : JBL Pure Bass

: Connectivité : Bluetooth 5.3 , connexion multipoint

: , connexion Autonomie : Jusqu’à 57 heures

: Charge rapide : 3 heures d’écoute en 5 minutes de charge

: 3 heures d’écoute en de charge Microphone intégré : Oui, prise d’appels en mains libres

: Oui, prise d’appels en mains libres Commandes : Sur l’oreillette, compatible assistants vocaux

: Sur l’oreillette, Poids : Léger et confortable pour une utilisation prolongée

Avec cette promotion, le JBL Tune 525BT se positionne comme une option idéale pour ceux qui recherchent un casque abordable et performant. Un bon plan à saisir rapidement avant l’épuisement des stocks !