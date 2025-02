Bon plan : 89€ au lieu de 159€ pour la souris de gamer Logitech G502 LIGHTSPEED

Les amateurs de gaming à la recherche d’une souris performante et réactive vont être ravis. En ce moment, la Logitech G502 LIGHTSPEED est disponible à 89€ au lieu de 159€, une réduction conséquente pour l’une des souris les plus appréciées des joueurs compétitifs.

Prix conseillé : 159,00 EUR –43%

Prix : 89,99 EUR

Acheter sur Amazon

Logitech, une marque incontournable du gaming

Depuis des années, Logitech s’impose comme un leader dans le domaine des périphériques gaming. La gamme G502 est particulièrement prisée par les joueurs exigeants, et la version LIGHTSPEED se distingue par sa technologie sans fil avancée, son capteur performant et ses multiples boutons programmables.

Un capteur HERO 25K ultra-précis

Au cœur de la G502 LIGHTSPEED, on retrouve le capteur HERO 25K, une référence en matière de précision et d’efficacité énergétique. Avec une sensibilité allant jusqu’à 25 600 DPI, cette souris garantit un suivi ultra-précis, idéal pour les jeux FPS et MOBA où chaque mouvement compte.

Technologie sans fil LIGHTSPEED : une latence inexistante

L’un des atouts majeurs de cette souris réside dans sa technologie LIGHTSPEED, qui offre une connexion sans fil aussi réactive qu’un modèle filaire. Grâce à un taux de rapport de 1 ms, les joueurs profitent d’une expérience fluide sans risque de latence, même lors des phases de jeu les plus intenses.

Un design ergonomique avec des poids ajustables

La G502 LIGHTSPEED est conçue pour offrir un confort optimal grâce à une prise en main ergonomique. Son système de poids modulables permet d’ajuster la répartition selon les préférences du joueur. Avec six poids amovibles, chacun peut personnaliser son expérience pour un équilibre parfait entre vitesse et contrôle.

11 boutons programmables pour une personnalisation complète

Pensée pour les joueurs exigeants, cette souris propose 11 boutons entièrement programmables via le logiciel Logitech G HUB. Cela permet d’assigner des raccourcis, des macros et des commandes spécifiques à chaque jeu, offrant ainsi un avantage stratégique indéniable.

Une autonomie impressionnante avec recharge PowerPlay

La G502 LIGHTSPEED affiche une autonomie allant jusqu’à 60 heures en pleine utilisation. Compatible avec le système de recharge sans fil Logitech PowerPlay, elle peut se recharger automatiquement pendant son utilisation, garantissant une endurance illimitée pour les sessions prolongées.

Récapitulatif technique

Capteur HERO 25K (25 600 DPI)

(25 600 DPI) Technologie sans fil LIGHTSPEED (1 ms de latence)

(1 ms de latence) Poids ajustables (six modules amovibles)

(six modules amovibles) 11 boutons programmables

Autonomie jusqu’à 60 heures

Compatible PowerPlay (recharge sans fil)

Molette débrayable ultra-rapide

Avec cette baisse de prix à 89€, la Logitech G502 LIGHTSPEED devient un excellent investissement pour les joueurs souhaitant une souris sans fil ultra-performante à un tarif imbattable.

Prix conseillé : 159,00 EUR –43%

Prix :

89,99 EUR

Acheter sur Amazon