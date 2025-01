Bon plan du dimanche : 400 € de réduction sur le Samsung Galaxy Z Flip5 Graphite 512 Go 5G

Si vous rêviez de vous offrir un smartphone pliable haut de gamme, c’est peut-être le moment idéal. Actuellement, le Samsung Galaxy Z Flip5 Graphite 512 Go 5G est proposé avec une réduction de 400 € chez Boulanger. Une belle opportunité pour profiter des dernières innovations de Samsung à prix cassé.

Le Samsung Galaxy Z Flip5, fleuron des smartphones pliables de Samsung, affiche un design futuriste et des performances de pointe. Avec cette offre promotionnelle, il devient plus accessible que jamais pour les amateurs de nouvelles technologies.

Un design compact et pliable, mais ultra performant

Avec le Galaxy Z Flip5, Samsung continue de révolutionner le marché des smartphones pliables. Ce modèle phare se distingue par son écran AMOLED dynamique de 6,7 pouces à l’intérieur et son écran extérieur Super AMOLED de 3,4 pouces. La charnière améliorée permet une fermeture encore plus compacte et une ouverture parfaitement fluide, facilitant son usage quotidien.

Côté performance, il intègre le puissant processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, idéal pour les amateurs de multitâche et de jeux exigeants. Couplé à 8 Go de RAM, il offre une navigation ultra-rapide et des transitions fluides entre les applications.

Une mémoire colossale de 512 Go

L’un des points forts de ce modèle est son espace de stockage généreux de 512 Go. De quoi stocker une quantité impressionnante de photos, vidéos en haute définition, et applications sans jamais manquer de place. Avec cette capacité, le Galaxy Z Flip5 se positionne parmi les smartphones les plus complets du marché pour les utilisateurs exigeants.

Un appareil photo double capteur pour des clichés d’exception

Le Galaxy Z Flip5 embarque un double capteur photo de 12 MP à l’arrière, avec un objectif principal stabilisé et un ultra grand-angle. À l’avant, une caméra de 10 MP est parfaite pour des selfies nets, même en basse lumière. En prime, son écran pliable offre des angles créatifs uniques pour vos prises de vue.

Samsung propose également une optimisation logicielle pour améliorer la qualité des photos, notamment en mode portrait ou nuit. Les amateurs de vidéos apprécieront la capacité d’enregistrer en 4K à 60 fps, garantissant des séquences fluides et détaillées.

Une batterie pensée pour durer

Le Galaxy Z Flip5 est équipé d’une batterie de 3 700 mAh, capable de tenir toute une journée avec une utilisation mixte. Grâce à la charge rapide de 25 W et à la charge sans fil, recharger votre smartphone devient un jeu d’enfant. Pour les utilisateurs nomades, cette autonomie combinée à sa compacité en fait un compagnon parfait.

Pourquoi choisir cette offre chez Boulanger ?

La promotion en cours chez Boulanger vous permet de bénéficier d’un rabais de 400 €, ramenant le prix du Galaxy Z Flip5 512 Go à un tarif exceptionnel. En plus, l’achat sur le site garantit une livraison rapide et un service client de qualité.

Avec cette réduction, vous profitez d’un excellent rapport qualité-prix pour un smartphone pliable premium, parfait pour se démarquer ou expérimenter les dernières innovations technologiques.

Récapitulatif technique