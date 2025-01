Bon plan du dimanche : 80€ d’économie sur l’imprimante jet d’encre HP OfficeJet Pro 9730e

En quête d’une imprimante performante pour accompagner vos besoins personnels ou professionnels ? Aujourd’hui, profitez d’un bon plan exceptionnel : l’imprimante jet d’encre HP OfficeJet Pro 9730e est disponible chez Boulanger avec une réduction de 80 €. Un choix idéal pour allier productivité et économies.

Boulanger : la destination incontournable des bons plans tech

Boulanger, reconnu pour ses offres attractives et ses produits de qualité, frappe fort avec ce nouveau bon plan. Spécialisée dans les appareils électroniques et électroménagers, l’enseigne se démarque par ses promotions régulières et son engagement envers ses clients. Cette offre exclusive sur l’imprimante HP OfficeJet Pro 9730e illustre parfaitement la volonté de Boulanger de rendre les équipements premium accessibles à tous.

Une imprimante pensée pour les professionnels et les particuliers

L’imprimante jet d’encre HP OfficeJet Pro 9730e s’adresse aux utilisateurs exigeants en quête d’un appareil polyvalent. Avec sa capacité à gérer des volumes d’impression importants et sa qualité d’image remarquable, elle est parfaite pour les documents professionnels, les photos, et bien plus encore.

Ses fonctionnalités avancées incluent un chargeur automatique de documents et une vitesse d’impression rapide, idéales pour gagner du temps au quotidien. Avec une conception robuste et une connectivité moderne, ce modèle s’intègre parfaitement dans les environnements de travail connectés.

Une connectivité moderne et intuitive

L’une des grandes forces de l’HP OfficeJet Pro 9730e réside dans ses options de connectivité. Compatible avec Wi-Fi, Ethernet, et la technologie HP Smart App, cette imprimante vous permet d’imprimer, de scanner ou de copier directement depuis votre smartphone ou votre tablette.

Grâce à l’application dédiée, vous pouvez gérer vos tâches d’impression à distance, vérifier les niveaux d’encre et même configurer des raccourcis pour des actions récurrentes. Une fonctionnalité idéale pour les professionnels en déplacement ou les familles adeptes du travail collaboratif.

Un design compact et écologique

Malgré sa capacité impressionnante, l’imprimante HP OfficeJet Pro 9730e affiche un design compact qui s’intègre aisément dans tous les espaces de travail. De plus, elle est conçue pour réduire son impact environnemental, grâce à des options d’économie d’énergie et à des cartouches recyclables via le programme HP Planet Partners.

En optant pour ce modèle, vous choisissez une imprimante à la fois performante et respectueuse de l’environnement.

Pourquoi choisir cette offre chez Boulanger ?

Avec une réduction de 80 €, cette imprimante représente une opportunité rare pour acquérir un équipement haut de gamme à prix réduit. En plus du prix attractif, l’achat chez Boulanger vous garantit plusieurs avantages :

Une livraison rapide : adaptée à vos besoins, avec des options de retrait en magasin ou à domicile.

Un service après-vente performant : pour toute assistance technique ou réparation.

Des garanties personnalisées : pour une tranquillité d'esprit optimale.

Profiter de ce bon plan chez Boulanger, c’est investir dans un appareil de qualité tout en bénéficiant de services premium.

