Bon plan du dimanche : 300€ de remise sur la TV QLED TCL MiniLED 65C89B 2024

La TCL MiniLED 65C89B 2024, une référence en matière de téléviseurs QLED, est actuellement proposée avec une réduction exceptionnelle de 300€ chez Boulanger. Une offre qui saura séduire les amateurs de haute technologie et de cinéma à domicile, désireux de s’équiper à moindre coût.

La marque TCL, pionnière dans l’univers des téléviseurs QLED et MiniLED, continue d’étoffer son catalogue avec des modèles alliant performances visuelles, fonctionnalités avancées et prix compétitifs. Cette promotion sur la 65C89B confirme une fois encore son engagement à rendre les dernières innovations accessibles.

📺 Un design premium au service de l’expérience visuelle

La TCL MiniLED 65C89B ne se contente pas d’être performante : elle séduit également par son design fin et élégant, pensé pour s’intégrer harmonieusement à tout type d’intérieur. Avec son écran de 65 pouces et ses bords ultra-fins, elle offre une immersion totale, idéale pour les soirées cinéma ou les sessions de gaming.

🌈 Une technologie MiniLED pour des couleurs éclatantes

Dotée de la technologie MiniLED, cette TV garantit des contrastes saisissants et une luminosité exceptionnelle, même dans les scènes les plus sombres. Les MiniLEDs permettent une gestion précise des zones de rétroéclairage, offrant ainsi des noirs profonds et une palette de couleurs riche et nuancée.

🎮 Des fonctionnalités pensées pour les gamers

Les amateurs de jeux vidéo ne seront pas en reste ! La TCL MiniLED 65C89B intègre des fonctionnalités spécialement conçues pour le gaming, telles que :

La compatibilité 4K HDR pour des graphismes détaillés.

pour des graphismes détaillés. Un taux de rafraîchissement élevé pour une fluidité optimale.

Des options de réduction du lag, idéales pour les compétitions en ligne.

🌐 Une TV connectée et intuitive

Avec son interface Google TV, la TCL MiniLED 65C89B offre un accès rapide à toutes vos plateformes de streaming favorites : Netflix, Disney+, Prime Video, et bien d’autres. La commande vocale via Google Assistant ou Amazon Alexa simplifie également la navigation et le contrôle des paramètres, rendant l’expérience utilisateur particulièrement fluide.

💶 Une offre à ne pas manquer

Initialement proposée à un tarif compétitif, cette TV voit son prix baisser de 300€ grâce à cette promotion exceptionnelle chez Boulanger. Une occasion parfaite pour profiter d’un téléviseur haut de gamme, à un prix plus accessible.

Récapitulatif technique