Skyted FTG-30 : le hub confidentiel qui transforme vos conversations dans les lieux publics

Dans un monde où la mobilité et le travail hybride prennent le dessus, la confidentialité devient une denrée rare. Skyted frappe fort avec le lancement du FTG-30, un hub compact pensé pour permettre à plusieurs personnes d’échanger en toute discrétion, même dans les lieux les plus fréquentés comme les trains, avions ou restaurants.

Lancée en 2021, la marque Skyted étoffe son catalogue avec une solution complémentaire à son casque phare, le Skyted 320. Après avoir redéfini la communication silencieuse à l’échelle individuelle, l’entreprise franchit un cap : celui de la communication confidentielle en petit groupe, sans compromis sur le confort sonore ni la sécurité des échanges.

Conversations confidentielles à plusieurs : une nouvelle ère s’ouvre

Avec le FTG-30, Skyted répond à une problématique croissante : celle de pouvoir échanger des informations sensibles à plusieurs dans des espaces publics, sans risque d’être entendu. Le hub permet de connecter jusqu’à quatre casques Skyted 320 via Bluetooth, créant une bulle sonore hermétique autour du groupe.

Il ne s’agit pas d’un simple relais audio. Le FTG-30 agit comme un pont privé, diffusant les voix des participants uniquement dans leurs casques respectifs, tout en isolant l’environnement extérieur. Aucun besoin de réseau internet : tout passe par un dongle USB-C relié au hub, qui gère les connexions de manière autonome.

Un usage pensé pour les pros… mais pas seulement

Initialement destiné aux entreprises souhaitant maintenir la confidentialité de leurs réunions en mobilité, le FTG-30 s’adresse aussi aux indépendants, consultants, ou aux voyageurs qui souhaitent échanger sans être entendus. Que ce soit dans un wagon de TGV, en salle d’embarquement ou dans un café, les utilisateurs bénéficient d’un environnement de conversation sécurisé et discret.

Ce positionnement polyvalent permet à Skyted de consolider son image de marque sur le créneau de la communication confidentielle, tout en diversifiant ses cibles. Le FTG-30 devient alors un outil de mobilité professionnel aussi bien qu’un accessoire de confort personnel.

Une extension naturelle du Skyted 320

Le FTG-30 n’a de sens qu’en tandem avec le casque Skyted 320, lancé en 2025 après avoir été salué au CES de Las Vegas, au MWC et à VivaTech. Ce dernier permet à un utilisateur de passer des appels totalement confidentiels sans être entendu à proximité, même à faible voix.

Doté d’un micro directionnel assisté par intelligence artificielle, le casque Skyted 320 filtre les bruits ambiants tout en restituant une voix claire à l’interlocuteur. Avec son application dédiée SoundBubble, il va encore plus loin : l’utilisateur peut visualiser en temps réel la portée sonore de sa voix, et l’ajuster pour éviter toute fuite sonore.

En connectant jusqu’à quatre de ces casques à un FTG-30, Skyted crée un mini-réseau audio sécurisé, parfaitement adapté à des échanges confidentiels en groupe restreint.

Une réponse aux enjeux contemporains de la vie nomade

Avec l’explosion du télétravail, des déplacements professionnels et de l’open-space, la capacité à protéger la confidentialité des échanges devient stratégique. Skyted anticipe ce virage en proposant une technologie deeptech soutenue par Airbus Développement, l’ESA et l’ONERA. Ce soutien témoigne d’une vision tournée vers l’innovation et la maîtrise des environnements sonores complexes.

Le FTG-30 s’inscrit pleinement dans cette logique. Il vient combler un vide : celui d’une solution portable et non invasive pour permettre à plusieurs collaborateurs de s’exprimer librement, sans se soucier des oreilles indiscrètes autour.

Une campagne d’investissement pour accélérer le déploiement

Pour soutenir le lancement du FTG-30 et élargir ses capacités de production, Skyted a lancé une campagne de financement participatif sur Crowdcube, avec un objectif fixé à 300 000 euros. Cette levée de fonds doit permettre à la startup d’élargir son réseau de distribution, tout en poursuivant le développement de nouveaux modules d’optimisation sonore.

Un pas de plus vers une normalisation de la communication confidentielle en mobilité, au service d’un quotidien professionnel fluide et sécurisé.

Récapitulatif technique

Produit : FTG-30

Fonction : Hub de communication confidentielle pour lieux publics

Compatibilité : Jusqu’à 4 casques Skyted 320

Connexion : Bluetooth via dongle USB-C

Usage : Conversations sécurisées en groupe (train, avion, open-space)

Autonomie : Non précisée

Internet requis : Non

Casque associé : Skyted 320

Technologies associées : Micro directionnel, IA, SoundBubble

