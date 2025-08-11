Test : Mova V50 Ultra Complete – un aspirateur robot complet et performant

Le Mova V50 Ultra Complete s’annonce comme un sérieux prétendant au trône des aspirateurs robots haut de gamme. Pensé pour conjuguer puissance d’aspiration extrême, lavage optimisé et autonomie d’entretien, ce modèle ambitionne de simplifier radicalement la gestion des sols à la maison.

Avec une technologie issue de sa marque sœur Dreame, une application ultra complète et des fonctionnalités spécifiques aux foyers avec animaux, le V50 Ultra Complete semble avoir tous les atouts pour séduire.

Mais ses promesses tiennent-elles face à une utilisation quotidienne ?

Dans ce test, nous mettons à l’épreuve les performances du Mova v50 ultra complete , son ergonomie, et son rapport qualité/prix pour découvrir si ce robot peut vraiment révolutionner votre quotidien domestique

Préambule.

Mova est une entreprise pionnière dans le domaine des solutions de vie intelligentes. Grâce à son approche innovante, elle conçoit et commercialise une large gamme de produits connectés destinés à simplifier le quotidien, tout en assurant performance, confort et praticité.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Dimensions du robot aspirateur: 350 x 350 x 89,5 mm (DToF* rétracté) 350 x 350 x 110,5 mm (DToF* relevé)



*DToF signifie Direct Time-of-Flight : C’est une technologie de mesure de distance qui repose sur le calcul du temps que met une impulsion lumineuse (souvent infrarouge) à faire un aller-retour entre un capteur et un objet.

Dimensions de la base: 458 x 420 x 470 mm

Aspiration maximale: 24 000 Pa

Hauteur de franchissement d’obstacles : 6CM

: 6CM Brosse latérale extensible: oui

Hauteur de levage de la brosse latérale: 1CM

1CM Hauteur de levage de la serpillière: 10,5 mm

10,5 mm Serpillières amovibles: Oui

Capacité de la batterie: 6 400 mAh

Capacité du sac à poussière: 3,2L

3,2L Capacité du réservoir d’eau propre/sale: 4 L/3,5 L

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

1 x Mova v50 ultra complete

1 x Base

2 x Brosse latérale

1 x Filtre de plaque de lavage

1 x Sac à poussière

2 x Support de serpillière

2 x Serpillière

1 x Module de distribution de solution automatique avec double compartiment

1 x brosses principales

1 x Solution de nettoyage

1 x Solution contre les odeurs d’animaux de compagnie

Comme vous pouvez le constater, le Mova V50 Ultra Complete s’accompagne d’une généreuse panoplie d’accessoires.

Installation / Configuration.

Dès l’ouverture, le Mova V50 Ultra Complete impose son style avec un gabarit imposant et un poids qui témoigne d’une qualité de fabrication premium. Chaque élément – du robot à la station d’accueil – est soigneusement emballé et bien protégé. L’ensemble respire la robustesse et le souci du détail.

On découvre un arsenal complet d’accessoires, dont :

Une rampe d’accès pour la station

Des serpillières rotatives à fixer à l’arrière

Un sac à poussière déjà préinstallé (gain de temps assuré)

L’installation physique du robot aspirateur Mova V50 Ultra Complete se fait en quelques minutes :

Fixer la rampe sur la station Attacher les serpillières à l’arrière du robot Remplir le réservoir d’eau propre Verser la solution nettoyante dans le doseur dédié

Pas de paramétrage complexe, tout est pensé pour une prise en main facile, comparable aux modèles haut de gamme tout comme le Roborock Qrevo Pro.

Il ne vous reste plus qu’à remplir le réservoir d’eau propre, verser la solution nettoyante dans le doseur prévu à cet effet… et voilà, le robot est fin prêt à prendre soin de vos sols !

Ceci ne concerne que l’installation physique, car le Mova V50 Ultra Complete est bien entendu un appareil connecté. Grâce à son application dédiée, il est possible de le piloter à distance, de personnaliser les nettoyages pièce par pièce, et de recevoir des notifications en temps réel sur l’état du robot, les cycles en cours ou l’entretien à prévoir. Une connectivité qui renforce encore la praticité et l’autonomie de l’appareil au quotidien.

Ce point sera approfondi plus loin, mais l’application dédiée au Mova V50 Ultra Complete mérite déjà qu’on s’y attarde. Ultra fournie, parfois même un peu trop, elle regroupe une multitude d’options et de réglages personnalisables, à l’image de nombreux appareils modernes boostés à l’intelligence artificielle. De la cartographie dynamique à la gestion des zones interdites, en passant par le dosage automatique du produit nettoyant ou la synchronisation avec les assistants vocaux, tout y est.

Une connexion avec le smartphone, puis une mis a jour de l’appareil et on démarre:

Une seule cartographie suffit pour que le robot connaisse chaque recoin de votre maison. Ensuite, tout se pilote automatiquement, sans intervention manuelle. Un aspirateur robot haut de gamme, autonome et précis, qui s’adapte aux contraintes de votre intérieur avec brio.

Le Mova V50 Ultra Complete se distingue par ses nombreux paramètres entièrement personnalisables. Chaque utilisateur peut adapter le fonctionnement du robot en fonction de ses besoins spécifiques :

Nettoyage des tapis : Choisissez entre plusieurs niveaux d’intensité d’aspiration selon le type de textile, grâce à un capteur à ultrasons qui détecte automatiquement la présence de tapis.

: Choisissez entre plusieurs niveaux d’intensité d’aspiration selon le type de textile, grâce à un capteur à ultrasons qui détecte automatiquement la présence de tapis. Entretien des zones pour animaux : Le robot peut être configuré pour effectuer un nettoyage plus approfondi dans les endroits fréquentés par vos compagnons à quatre pattes — idéal pour éliminer poils et odeurs.

: Le robot peut être configuré pour effectuer un nettoyage plus approfondi dans les endroits fréquentés par vos compagnons à quatre pattes — idéal pour éliminer poils et odeurs. Mode silencieux ou intensif : Ajustez la puissance d’aspiration selon le moment de la journée ou vos préférences acoustiques.

L’application dédiée permet également de créer des scénarios de nettoyage pièce par pièce, de définir des zones interdites, ou de planifier des sessions de nettoyage automatique. Une flexibilité qui transforme chaque session en un moment vraiment personnalisé.

Test / Utilisation.

Prise en main.

La prise en main du Mova V50 Ultra Complete est extrêmement simple, même pour les utilisateurs novices. Inutile d’avoir des connaissances en domotique ou en robotique : dès sa première activation, ce aspirateur robot connecté effectue automatiquement un passage de reconnaissance pour procéder à une cartographie intelligente de votre maison.

Le Mova V50 Ultra Complete intègre une caméra RGB haute résolution, activable depuis l’application pour une visualisation en direct. Une fonctionnalité idéale pour :

Surveiller vos animaux de compagnie : voir ce que fait votre chat pendant votre absence ou vérifier que le chien n’a pas envahi le canapé.

: voir ce que fait votre chat pendant votre absence ou vérifier que le chien n’a pas envahi le canapé. Contrôler à distance certaines pièces : en cas de bruit ou de doute, le robot peut être utilisé comme une petite caméra d’appoint.

Mais la confidentialité est au cœur du système : lors de l’activation du flux vidéo, un message vocal se déclenche depuis le robot pour avertir les personnes présentes que la caméra est en cours d’utilisation. Impossible donc de passer en mode espion pour observer discrètement un conjoint ou un colocataire.

Utilisation.

C’est une première parmi les aspirateurs robots que nous avons eu entre les mains : le Mova V50 Ultra Complete est capable de franchir de petites marches ou les pieds de meubles sans sourciller. Grâce à son système StepMaster™ et ses roues rétractables, il peut surélever son châssis pour grimper jusqu’à 6 cm de hauteur, ce qui le rend bien plus polyvalent que ses concurrents.

Ce progrès impressionne autant qu’il interroge : bientôt un robot capable d’escalader les escaliers pour nettoyer tous les étages de la maison ?

Le rêve d’un entretien 100 % autonome n’a jamais semblé aussi proche. les 5 prochaines années risque d’être passionnante.

Deuxième innovation à bord : le robot dose lui-même ses solutions selon les besoins du sol. Fini les bidouilles manuelles ou les approximations : le Mova V50 Ultra Complete embarque deux réservoirs distincts — l’un pour une solution nettoyante classique, l’autre dédiée à neutraliser les odeurs d’animaux domestiques grâce à une formule spécifique.

Une technologie qui rappelle un peu les imprimantes multifonctions : on ne change pas l’encre, mais le robot switch entre les deux « cartouches » de propreté en fonction des pièces et de leur usage. Résultat : un nettoyage ultra-ciblé sans gaspillage, avec un parfum d’efficacité en bonus.

Et comme si ça ne suffisait pas, le Mova V50 Ultra Complete joue aussi les experts en hygiène grâce à sa stérilisation UV intégrée. Il élimine jusqu’à 99,99 % des bactéries sur les serpillières après chaque lavage, et va même jusqu’à stériliser le sac à poussière après le vidage automatique. Autant dire que les germes n’ont plus aucune chance de squatter le salon.

Il joue les acrobates du ménage : tous ses éléments mobiles peuvent se relever automatiquement pour ne pas gêner le nettoyage selon la configuration du sol. Que ce soit le capteur DToF, les roues rétractables du système StepMaster™, ou la plaque de lavage JetSpray Dryboard™, tout a été pensé pour s’ajuster à la situation.

Le Mova V50 Ultra Complete fait preuve d’un niveau de sophistication impressionnant dans la gestion des tapis. Grâce au système CleanLift™, les serpillières se relevèrent automatiquement dès qu’un tapis est détecté, permettant une aspiration puissante sans humidifier les fibres. Mais il ne s’arrête pas là, une option avancée lui permet même de revenir à sa base, détacher les serpillières de façon autonome, puis de repartir à l’assaut des tapis uniquement avec l’aspiration. Cette modularité intelligente optimise chaque passage et protège les surfaces délicates et ceci sans aucune intervention humaine.

L’application MOVA home pour le V50 Ultra Complete, c’est un véritable cockpit de nettoyage digne d’un Airbus A380. Tout est paramétrable : du cycle de lavage des serpillières, au niveau d’aspiration sur chaque type de tapis, en passant par le zonage pièce par pièce, la planification horaire, ou même le choix du liquide nettoyant selon les surfaces.

On pourrait presque parler de “pilotage assisté” :

Cartographie multi-étages et personnalisable

Zones interdites, nettoyage ciblé, répétition d’action

Suivi en temps réel avec notifications

Historique de nettoyage

Détection automatique des types de sols et ajustement intelligent

Conclusion.

En résumé, le Mova V50 Ultra Complete coche toutes les cases d’un aspirateur robot haut de gamme : une puissance d’aspiration impressionnante, une cartographie ultra-précise, une autonomie exemplaire et des fonctionnalités innovantes comme le lavage thermique DuoSolution et la navigation FlexiRise. Facile à prendre en main et doté d’un système de vidage automatique, il s’adresse aussi bien aux technophiles qu’à ceux qui cherchent simplement un intérieur impeccable sans effort.

Côté tarif, ce concentré de technologie est proposé entre 999 € et 1 399 € selon les revendeurs et les promotions en cour, un investissement certes conséquent, mais justifié par ses performances et ses fonctionnalités avancées.

Si vous recherchez un nettoyage intelligent, personnalisé et ultra performant, le Mova V50 Ultra Complete pourrait bien devenir votre meilleur partenaire domestique.

Points Posifitfs Points Négatifs + Application complète – Prix positionné dans le haut de gamme + Lavage de sols efficace – Assistant vocal encore peu développé + Lidar rétractable –

Evaluation.

Configuration : 19/20 Utilisation : 19/20 Fonctions : 18/20 Signal Wifi / Bluetooth : 19/20 Prix : 17/20 Note finale : 18,4/20

Liens d’achat.

