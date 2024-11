Skyted 320 : le casque révolutionnaire pour des appels en toute discrétion

Les nuisances sonores liées aux appels téléphoniques dans les espaces publics et professionnels trouvent enfin une solution. Skyted annonce le lancement du Skyted 320, un casque hautement technologique conçu pour permettre des appels silencieux sans perturber les personnes autour de vous, que ce soit dans les transports, les restaurants ou les open spaces.

Fondée par Stéphane Hersen, ancien Vice-Président chez Airbus, Skyted se positionne comme un pionnier des solutions audio innovantes. Avec le Skyted 320, la marque ambitionne de répondre aux besoins des professionnels en déplacement, des travailleurs hybrides et même des utilisateurs ayant des troubles vocaux. Disponible en prévente depuis le 15 novembre 2024, ce casque novateur devrait débarquer sur le marché dès janvier 2025, promettant de transformer nos interactions téléphoniques.

Un casque pour des appels silencieux, même en environnement bruyant

L’un des points forts du Skyted 320 réside dans sa capacité à rendre les appels privés, même dans des lieux bruyants. Grâce à sa technologie de pointe, ce casque capte votre voix avec une grande précision, tout en éliminant les bruits ambiants. Que vous soyez dans un TGV, un avion ou un open space, vos conversations restent confidentielles et inaudibles pour vos voisins immédiats.

Une solution dédiée aux travailleurs mobiles

Conçu pour les professionnels itinérants, le Skyted 320 s’adapte parfaitement à une utilisation en mobilité. En supprimant les nuisances sonores des appels téléphoniques, il offre une solution idéale pour ceux qui passent régulièrement des appels ou des visioconférences depuis des lieux publics. Cette innovation répond à une problématique récurrente dans les transports, permettant à plusieurs passagers d’échanger simultanément sans gêner leur entourage.

Une aide précieuse pour les personnes souffrant de troubles vocaux

Outre les travailleurs nomades, le Skyted 320 cible également un segment plus spécifique : les personnes aphoniques ou dysphoniques. Grâce à sa configuration unique et son intégration avec des applications dédiées, ce casque offre une accessibilité accrue pour environ 7 % de la population ayant des troubles de la voix. Skyted prévoit même de présenter cette application au CES de Las Vegas en 2025, soulignant l’impact social et technologique de ce produit.

Une application mobile pour une expérience optimisée

Le casque s’accompagne d’une application mobile innovante qui exploite l’intelligence artificielle et les données réseau. Cette application, pensée notamment pour les voyageurs en TGV, promet d’améliorer la qualité des visioconférences en mobilité. Avec une portée estimée à 500 millions d’utilisateurs potentiels à l’échelle mondiale, elle pourrait bien révolutionner la manière dont nous gérons nos communications en déplacement.

Confort et légèreté pour une utilisation prolongée

Fabriqué à partir de matériaux légers et flexibles, le Skyted 320 garantit un confort optimal, même lors d’une utilisation prolongée. Ce casque a été conçu pour répondre aux attentes des professionnels comme des particuliers, en alliant ergonomie et performance technique.

Récapitulatif technique

Réduction active du bruit ambiant pour des appels en toute discrétion.

pour des appels en toute discrétion. Technologie audio avancée pour des échanges clairs et confidentiels.

pour des échanges clairs et confidentiels. Conception légère et confortable pour une utilisation prolongée.

pour une utilisation prolongée. Compatibilité avec une application mobile exploitant l’intelligence artificielle.

exploitant l’intelligence artificielle. Ciblage de trois marchés principaux : mobilité, accessibilité, open spaces.

Lancement officiel prévu pour janvier 2025, avec préventes sur le site officiel dès le 15 novembre 2024.

