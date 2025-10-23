SwitchBot étoffe son catalogue avec une gamme d’éclairage compatible Matter

Le spécialiste japonais de la maison connectée, SwitchBot, franchit une nouvelle étape stratégique en dévoilant une série d’éclairages intelligents. L’objectif : enrichir son écosystème avec des produits compatibles Matter, axés sur la personnalisation, l’intégration fluide et le contrôle local.

Basée à Tokyo, SwitchBot continue d’élargir son univers d’objets connectés. Reconnue pour ses solutions robotiques et ses accessoires domotiques, la marque innove aujourd’hui dans le secteur de l’éclairage intelligent, apportant une réponse moderne et standardisée grâce à la technologie Matter over Wi-Fi.

Une série RGBIC : lumière segmentée et ambiances immersives

La série RGBIC vient élargir l’offre de SwitchBot avec deux références majeures : un lampadaire RGBICWW et une bande lumineuse RGBICWW. Ces deux dispositifs exploitent une segmentation indépendante des LEDs permettant de créer des effets lumineux dynamiques. L’objectif n’est pas seulement d’éclairer, mais d’accompagner l’ambiance des espaces multimédia ou des pièces à vivre.

A relire : SwitchBot Sonnette vidéo connectée : la sécurité domestique à portée de tous Se sentir en sécurité chez soi, ça passe aussi par une porte d’entrée bien surveillée. Avec sa nouvelle sonnette vidéo connectée, SwitchBot propose une solution simple, complète et pensée pour tous les…

Le lampadaire RGBICWW, haut de 1,35 mètre, peut être utilisé en position verticale ou horizontale. Avec un angle d’éclairage de 100°, il couvre une large zone tout en restant discret. Il combine des tons RGB, blanc chaud et blanc froid, et autorise jusqu’à 26 scènes préréglées, 8 effets dynamiques et 16 millions de couleurs.

La bande lumineuse RGBICWW reprend les mêmes caractéristiques techniques, avec un plus : elle est découpable tous les 12,5 cm et bénéficie d’un revêtement en PU, certifié IP44 pour résister à l’humidité. L’ensemble s’intègre aussi bien dans un coin gaming que dans un environnement festif ou un home cinéma.

Une série RGB plus sobre mais toujours modulable

SwitchBot propose aussi une gamme RGB plus classique, adaptée à une utilisation quotidienne. Composée d’un lampadaire RGBWW et d’une bande lumineuse RGBWW V3, cette série mise sur la sobriété visuelle et la simplicité d’usage. Là encore, le format est identique : 1,35 m pour le lampadaire, 5 mètres pour la bande LED, avec des options de découpe identiques.

Cette ligne plus minimaliste conserve une variation continue de la lumière, le réglage des couleurs, et propose 16 thèmes lumineux avec 5 effets. Pensée pour le travail, la lecture ou la détente, elle adopte un ton moins spectaculaire que la série RGBIC mais reste fidèle à la volonté de personnalisation chère à la marque.

Lampe chauffe-bougie : une première mondiale en domotique

L’innovation la plus inattendue de cette nouvelle gamme vient sans doute de la Lampe chauffe-bougie, un produit hybride qui associe confort olfactif et technologie. Ce dispositif, premier du genre à être compatible Matter over Wi-Fi, chauffe la cire sans flamme ni fumée, à l’aide d’une lumière infrarouge douce.

Outre l’aspect sécuritaire (absence de suie, d’incendie potentiel), la lampe peut accueillir des bougies allant jusqu’à 9,5 cm de diamètre et 14 cm de hauteur. Elle dispose d’un réglage de l’intensité lumineuse, d’une minuterie intégrée, et peut être associée aux autres produits SwitchBot pour déclencher des routines automatiques : tamiser les lumières, lancer une playlist, activer un diffuseur.

Ce produit s’inscrit dans la tendance des objets connectés sensoriels, mêlant technologie, design et ambiance personnalisée.

Une compatibilité Matter pour une intégration universelle

Tous les nouveaux produits de cette gamme partagent une caractéristique déterminante : la compatibilité Matter. Ce standard, de plus en plus adopté dans l’univers de la domotique, permet de centraliser le contrôle des objets connectés via les assistants vocaux et hubs domotiques existants (Google Home, Apple HomeKit, Alexa…).

Avec Matter over Wi-Fi, les utilisateurs bénéficient d’un contrôle local, sans dépendance au cloud. Cela garantit une réponse plus rapide, une confidentialité accrue, et une fiabilité renforcée. Cette évolution renforce l’interopérabilité des produits SwitchBot, qui deviennent ainsi des maillons d’un réseau intelligent et cohérent.

Une étape stratégique vers l’écosystème maison connectée

En intégrant cette gamme d’éclairage à son catalogue, SwitchBot confirme sa volonté d’offrir une maison connectée complète. De la serrure intelligente au capteur de présence, en passant désormais par les ambiances lumineuses, la marque japonaise structure un environnement cohérent, modulable et interopérable.

L’éclairage, souvent négligé dans la chaîne domotique, devient ici un vecteur d’ambiance, de confort et d’automatisation. SwitchBot ne propose pas une révolution technologique, mais une évolution logique et bien intégrée de son univers.

Récapitulatif technique

Lampadaire RGBICWW : 1,35 m, angle 100°, lumière RGB + blanc chaud/froid, 16M couleurs, 26 scènes, 8 effets lumineux

Bande lumineuse RGBICWW : 5 m, découpable tous les 12,5 cm, IP44, contrôle segmenté, PU résistant

Lampadaire RGBWW : 1,35 m, RGB + blanc chaud/froid, variation continue, 16 thèmes

Bande lumineuse RGBWW V3 : 5 m, découpe tous les 12,5 cm, IP44, 5 effets lumineux

Lampe chauffe-bougie : chauffe infrarouge, compatible bougies jusqu’à 9,5 cm/14 cm, réglage de l’intensité, minuterie, compatible Matter

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

