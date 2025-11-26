KULGLASS : IKEA transforme la lampe en enceinte connectée stylée.

Et si votre lampe de chevet faisait aussi office d’enceinte Bluetooth ? C’est exactement ce que propose IKEA avec KULGLASS, un drôle d’objet hybride qui combine lumière douce et son d’ambiance.

On connaît IKEA pour ses meubles en kit, ses étagères imprononçables et ses objets du quotidien à prix abordable. Mais depuis quelques années, la marque explore aussi le monde de la tech domestique, en mêlant design et fonctions connectées, à l’image de cette nouvelle lampe‑enceinte.

Une lampe pas comme les autres

Derrière son allure de bonbon rétro, la KULGLASS cache un petit haut‑parleur Bluetooth. L’abat‑jour en spirale évoque une glace à l’italienne, et ce n’est pas un hasard : la designer Teklan, qui a co‑créé l’objet avec IKEA, voulait casser les codes de la technologie trop rigide. Résultat : un objet qu’on a envie de poser sur une table basse, un chevet ou une étagère, autant pour sa gueule que pour son utilité.

A relire : SYMFONISK floor lamp speaker, la nouvelle lampe enceinte d’IKEA. Avec cette nouvelle « SYMFONISK floor lamp speaker », Ikea renouvelle son partenariat avec Sonos pour proposer à ses clients en quête de design une nouvelle solution connectée audio. Une manière d’intégrer plus facilement,…

Lumière douce, son discret

Côté usage, KULGLASS fait ce qu’on attend d’elle, sans chercher à tout faire. Elle éclaire comme une lampe classique (ampoule non incluse, évidemment), mais en plus elle diffuse du son en Bluetooth. La qualité est correcte pour un usage quotidien : musique de fond, podcast du matin, ambiance chill en soirée. On n’est pas sur du home cinéma ni du concert live, et c’est tant mieux.

Un vrai objet déco

Le design est le point fort ici. IKEA et Teklan ont misé sur des couleurs qui sortent du lot – vert menthe, brun rosé – et une silhouette qui attire l’œil. Elle ne cherche pas à se fondre dans le décor, elle le complète. Une façon détournée de faire entrer la technologie dans les intérieurs sans qu’elle ait l’air de venir d’un labo. Et pour une fois, c’est agréable à regarder.

Pour qui, pour quoi ?

KULGLASS vise clairement ceux qui veulent un peu de musique sans s’encombrer de gros appareils, et qui aiment que chaque objet ait sa place dans le style général d’une pièce. Pas besoin d’être geek pour l’installer, pas besoin d’être audiophile pour en profiter. Une prise, un appairage Bluetooth, et le tour est joué. Idéal dans un salon cosy ou une chambre étudiante.

Prix, sortie et disponibilité

La lampe‑enceinte sera lancée en décembre 2025, avec un prix annoncé autour de 99,99 €. Elle s’inscrit dans une collection capsule avec Teklan, et devrait être disponible en série limitée, au moins dans un premier temps. Reste à voir si elle séduira les fans de déco tech… ou ceux qui veulent simplement éviter les câbles en pagaille.

Récapitulatif technique

Produit hybride : lampe + enceinte Bluetooth

Designer : Teklan (Tekla Evelina Severin)

Esthétique : abat‑jour spiralé, couleurs pastel (vert menthe, brun rosé)

Fonctionnalité audio : haut‑parleur intégré, Bluetooth, volume modéré (~80 dB)

Connectivité : simple appairage sans appli obligatoire

Usage : musique d’ambiance, podcast, éclairage doux

Prix annoncé : 99,99 €

Disponibilité : décembre 2025/janvier 2026

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

