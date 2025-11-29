Black Friday Week-End : 600€ de remise sur le robot aspirateur Roborock Saros 10

Le Black Friday 2025 continue de faire des vagues avec une remise particulièrement marquante : le Roborock Saros 10, un robot aspirateur laveur haut de gamme, voit son prix chuter de 600 €. Une aubaine pour ceux qui cherchent à automatiser le ménage sans compromis sur la performance.

Roborock, spécialiste chinois des aspirateurs connectés, continue d’étoffer son catalogue avec des modèles de plus en plus sophistiqués. Sa gamme Saros incarne le virage technologique du constructeur vers des produits intégrant vision intelligente, détection précise et autonomie étendue.

Navigation intelligente LiDAR et caméra embarquée

Le Saros 10 embarque un double système de navigation : un LiDAR 360° pour la cartographie rapide de l’environnement, et une caméra RGB avec détection d’objets pour éviter les obstacles. Cette combinaison lui permet de nettoyer méthodiquement sans repasser deux fois au même endroit, tout en évitant les objets comme les chaussettes ou câbles.

Aspiration puissante et lavage motorisé

Le moteur délivre une puissance d’aspiration de 8 000 Pa, l’une des plus élevées du marché. Associé à une brosse principale flottante et à deux brosses latérales, le Saros 10 est efficace sur les sols durs comme sur les tapis. Le lavage est assuré par une serpillière vibrante sonique avec pression motorisée pour un décrassage efficace des taches incrustées.

Station d’accueil multifonction

Ce modèle s’accompagne d’une station de vidange et de nettoyage automatique. Elle prend en charge la vidange du bac à poussière, le remplissage du réservoir d’eau, le nettoyage de la serpillière et son séchage à l’air chaud. L’utilisateur n’a pratiquement plus besoin d’intervenir pendant plusieurs semaines.

Autonomie confortable et gestion multizone

La batterie de 5 200 mAh offre une autonomie jusqu’à 180 minutes, suffisante pour couvrir des surfaces de 200 m². L’application mobile permet la gestion de cartes multi-étages, la programmation par zones, et même la définition de pièces interdites. Roborock propose ici un appareil parfaitement intégré à l’écosystème domotique.

Promo limitée à l’occasion du Black Friday

Affiché initialement à 1 399 €, le Roborock Saros 10 noir tombe à 799 € chez Boulanger pendant le Black Friday Week-End. Une remise de 600 €, soit plus de 40 % de réduction, pour un robot aspirateur complet et autonome qui concurrence les modèles les plus haut de gamme du marché.

Récapitulatif technique