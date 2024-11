Withings présente la ScanWatch Nova Brilliant : la montre hybride alliant design et santé connectée

Withings a lancé la ScanWatch Nova Brilliant, une nouvelle montre hybride conçue pour ceux qui recherchent un accessoire à la fois élégant et performant sur le plan médical. Disponible en argent titane et en version bicolore or et argent, la Nova Brilliant se distingue par son style soigné et ses technologies de suivi de la santé. Conçue en 39 mm, elle répond aux besoins d’un public large, y compris pour les poignets plus fins.

Withings est connue pour ses dispositifs connectés de santé, et avec la ScanWatch Nova Brilliant, la marque renforce son offre avec une montre sophistiquée et fonctionnelle. Elle s’adresse aux utilisateurs souhaitant accéder à des fonctionnalités de santé avancées sans renoncer à un design élégant.

Un design raffiné pour une utilisation quotidienne

La ScanWatch Nova Brilliant se démarque par son design minimaliste et ses matériaux durables. Son boîtier en titane argenté et sa lunette cannelée offrent une apparence haut de gamme, tandis que le modèle bicolore apporte une touche de sophistication supplémentaire. La montre est protégée par un verre saphir résistant aux rayures, et peut être immergée jusqu’à 50 mètres (5 ATM), rendant son usage adapté aux activités quotidiennes et aux sports aquatiques.

A relire : Test : Huawei Watch GT5. Nous avons pu participer à une présentation des nouveaux produits Huawei et nous sommes revenu avec la nouvelle Huawei Watch GT5 que nous allons décortiqué en détail dans cet article.

Avec un format de 39 mm, cette montre hybride est pensée pour convenir aussi bien aux poignets fins qu’aux amateurs de montres compactes, tout en conservant les principales fonctionnalités d’une montre connectée.

Des fonctionnalités de santé avancées

La ScanWatch Nova Brilliant est équipée de plusieurs capteurs permettant des mesures de santé détaillées. Elle offre un électrocardiogramme (ECG) de grade médical, capable de détecter des anomalies cardiaques, telles que la fibrillation auriculaire, en seulement 30 secondes. En touchant la lunette de la montre, les utilisateurs peuvent déclencher un ECG et visualiser les résultats via l’application Withings.

En outre, la montre mesure les variations de température corporelle tout au long de la journée et de la nuit, aidant les utilisateurs à repérer des changements qui pourraient indiquer l’apparition de symptômes ou à optimiser leur récupération après un effort physique.

Suivi de l’oxygénation du sang et de la respiration

La ScanWatch Nova Brilliant propose également un suivi de la saturation en oxygène (SpO2), un indicateur clé pour surveiller les performances physiques et le bien-être général. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les sportifs et pour toute personne souhaitant suivre la qualité de leur respiration, surtout pendant la nuit, pour évaluer les perturbations respiratoires éventuelles.

Ces mesures aident à mieux comprendre les niveaux d’oxygène et les cycles respiratoires, offrant aux utilisateurs des informations précieuses pour ajuster leurs habitudes et optimiser leur bien-être au quotidien.

Analyse du sommeil et recommandations personnalisées

La ScanWatch Nova Brilliant est dotée d’un système avancé de suivi du sommeil, qui analyse chaque nuit en détail. Elle fournit un score de qualité du sommeil basé sur la durée, la profondeur, les interruptions, et les différentes phases de sommeil (léger, profond, paradoxal). Ce score s’accompagne de conseils personnalisés pour améliorer la qualité de sommeil, en fonction des habitudes de chaque utilisateur.

Grâce à cette analyse approfondie, les utilisateurs peuvent identifier les facteurs influençant la qualité de leur sommeil et obtenir des recommandations pour favoriser des nuits plus reposantes.

Suivi de l’activité physique et compatibilité avec différents sports

En plus des fonctions de santé, la ScanWatch Nova Brilliant de Withings suit les activités physiques en détectant automatiquement plus de 40 types de mouvements, comme la marche, la course, la natation, et le vélo. Elle calcule les calories dépensées, les dénivelés, et utilise le GPS connecté via l’application pour suivre les itinéraires lors des séances en plein air.

La montre offre aussi une évaluation du VO2 Max, un indicateur de l’aptitude cardiovasculaire, permettant aux utilisateurs d’évaluer leur condition physique. Deux bracelets sont fournis avec la montre : un bracelet en métal à cinq maillons pour un usage quotidien et un bracelet en FKM pour plus de confort lors des séances sportives. Ces bracelets sont facilement interchangeables, rendant la montre adaptable à différents contextes.

Prix et disponibilité.

La ScanWatch Nova Brilliant de Withings est d’ores et déjà disponible auprix de 599€.

Récapitulatif technique

Taille de la boîte : 39 mm

: 39 mm Matériau : Titane argenté et modèle bicolore or et argent

: Titane argenté et modèle bicolore or et argent Écran : OLED haute résolution

: OLED haute résolution Verre : Verre saphir résistant

: Verre saphir résistant Étanchéité : Jusqu’à 50 mètres (5 ATM)

: Jusqu’à 50 mètres (5 ATM) Capteurs santé : ECG de grade médical, capteur de température, suivi du SpO2, suivi du sommeil

: ECG de grade médical, capteur de température, suivi du SpO2, suivi du sommeil Fonctions sportives : Suivi des calories, dénivelés, VO2 Max, reconnaissance automatique de 40 activités, GPS connecté

: Suivi des calories, dénivelés, VO2 Max, reconnaissance automatique de 40 activités, GPS connecté Autonomie de la batterie : Jusqu’à 30 jours

: Jusqu’à 30 jours Bracelets : Bracelet en métal à 5 maillons et bracelet en FKM inclus

: Bracelet en métal à 5 maillons et bracelet en FKM inclus Compatibilité : Application Withings sur iOS et Android

: Application Withings sur iOS et Android Prix : 599,95 €

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.