Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series : entre luxe, connectivité et conduite à ciel ouvert

La Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series marque un nouveau jalon dans la gamme du constructeur allemand. Ce cabriolet biplace conjugue performances sportives, raffinement esthétique et innovations technologiques, notamment en matière de connectivité avec le dernier système MBUX.

La marque étoffe son catalogue avec ce quatrième modèle signé Maybach. Il s’agit du premier cabriolet de cette gamme à arborer une telle approche stylistique et technologique, fusionnant l’élégance d’un roadster avec les codes du luxe moderne propre à Mercedes-Maybach.

Un design extérieur inspiré et distinctif

La Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series se décline en deux concepts de design : « White Ambience » et « Red Ambience ». Ces deux finitions jouent sur des combinaisons bicolores sophistiquées.

Le noir obsidienne métallisé est associé au blanc opalite magno ou au rouge grenat métallisé. L’ensemble est rehaussé par des détails chromés et des jantes forgées de 21 pouces, renforçant le caractère sportif du véhicule.

La calandre spécifique Maybach, désormais en forme de A, est illuminée et intègre subtilement le lettrage Maybach. À l’arrière, les feux intègrent le logo de la marque, et le diffuseur ainsi que les embouts d’échappement reçoivent un traitement chromé.

Un habitacle haut de gamme et personnalisable

L’intérieur se distingue par l’utilisation de cuir Nappa blanc cristal MANUFAKTUR, tanné de façon durable. Les sièges affichent un design floral inédit, et les garnitures en chrome argenté ajoutent à l’élégance de l’ensemble. Une ambiance cocooning est ainsi préservée malgré l’ouverture sur l’extérieur.

Le véhicule propose par ailleurs un haut niveau de personnalisation. Plus de 50 teintes de peinture MANUFAKTUR sont disponibles, inspirées de minéraux, pierres précieuses ou phénomènes naturels.

Une technologie de connectivité avancée avec MBUX

La Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series bénéficie des dernières avancées du système MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Ce système d’infodivertissement, entièrement numérique, permet une interaction fluide entre conducteur et véhicule via un écran tactile, des commandes vocales naturelles et une interface personnalisable.

Le système MBUX inclut également une navigation en réalité augmentée, un affichage tête haute et la possibilité d’effectuer des mises à jour à distance. Le passager peut également interagir avec son propre espace d’infodivertissement, renforçant l’expérience à bord. Ce dispositif s’accompagne d’une connectivité complète avec smartphone (Apple CarPlay, Android Auto) et d’un système audio haut de gamme offrant une restitution sonore immersive.

Un confort acoustique maîtrisé

Malgré ses performances, la SL 680 Monogram Series conserve un excellent confort acoustique. Elle utilise des matériaux isolants de pointe – dont des mousses acoustiques, textiles techniques et surfaces en aluminium – pour limiter les bruits de la route et du vent. L’échappement, conçu pour limiter le bruit tout en conservant une sonorité caractéristique, intègre des innovations durables comme des textiles en fibre de verre recyclable.

Des performances solides, adaptées à une conduite détendue comme sportive

La Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series est animée par un moteur V8 biturbo de 4,0 litres développant 430 kW (585 ch) et 800 Nm de couple. Il est associé à une boîte automatique 9G-TRONIC et à une transmission intégrale 4MATIC+ entièrement variable. Le véhicule atteint les 100 km/h en 4,1 secondes pour une vitesse maximale de 260 km/h.

La suspension à stabilisation hydraulique semi-active améliore la tenue de route et le confort. Des soupapes spécifiques et des ressorts plus souples permettent à la suspension de réagir précisément aux irrégularités de la chaussée. La direction de l’essieu arrière renforce la maniabilité à basse vitesse tout en stabilisant le véhicule à haute vitesse.

Récapitulatif technique

Moteur : V8 biturbo de 4,0 litres

Puissance : 430 kW (585 ch)

Couple : 800 Nm

Transmission : Boîte automatique 9G-TRONIC

Transmission intégrale : 4MATIC+

Accélération 0-100 km/h : 4,1 s

Vitesse maximale : 260 km/h

Consommation combinée : 13,6 l/100 km

Émissions de CO₂ : 309 g/km

Dimensions (L x l x h) : 4 697 x 1 915 x 1 358 mm

Volume du coffre : 213 – 240 L

Système MBUX : Écran tactile, commande vocale, navigation AR, mises à jour OTA

Audio : Sonorisation haut de gamme immersive

Options de personnalisation : +50 teintes MANUFAKTUR

