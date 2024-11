PayPay et Alipay+ : un partenariat élargi pour simplifier les paiements électroniques au Japon

Lors du Singapore FinTech Festival 2024, PayPay et Alipay+ ont annoncé un partenariat élargi visant à offrir davantage d’options de paiement électronique au Japon. Avec ce nouvel accord, plus de 3 millions de commerçants japonais seront désormais accessibles aux utilisateurs des portefeuilles numériques affiliés à Alipay+. Cette initiative répond à la demande croissante de solutions de paiement simplifiées pour les consommateurs internationaux au Japon.

PayPay est l’un des principaux fournisseurs de paiements électroniques au Japon, comptant déjà plus de 57 millions d’utilisateurs au niveau national. En parallèle, Alipay+ est une plateforme internationale de paiement numérique développée par Ant Group. Alipay+ connecte différents e-wallets et applications de paiement, facilitant les transactions pour les utilisateurs dans de nombreux pays et régions. Grâce à ce partenariat stratégique, PayPay et Alipay+ visent à soutenir les commerçants japonais tout en répondant aux besoins de millions de touristes asiatiques utilisant des portefeuilles numériques.

L’élargissement des options de paiement pour les touristes

Dans un contexte de reprise du tourisme international, l’intégration d’Alipay+ à l’infrastructure PayPay représente un atout pour le Japon. Désormais, les touristes chinois, coréens, philippins, et d’autres nationalités utilisant des e-wallets comme Alipay, AlipayHK, GCash et Kakao Pay pourront réaliser des transactions via les QR codes PayPay dans l’ensemble des commerces partenaires. Cette expansion vise non seulement à faciliter les paiements, mais aussi à encourager les visiteurs à consommer davantage en leur offrant des solutions de paiement familières et pratiques.

A relire : Apple Pay, Alipay, le paiement via smartphone gagne du terrain par rapport aux cartes bancaires. Selon une étude menée par le cabinet Statista, les paiements mobiles comme Apple Pay et Alipay gagnent de plus en plus en notoriété et leur volume de paiement ne cesse de croitre…

Une promotion de fin d’année pour encourager les paiements mobiles

Dans le cadre de ce partenariat, un programme promotionnel spécial est prévu pour les fêtes de Noël et du Nouvel An. Les utilisateurs des portefeuilles numériques affiliés à Alipay+ pourront bénéficier de réductions sur leurs achats chez les commerçants partenaires au Japon.

Cette initiative vise à dynamiser l’économie locale, en particulier pour les PME japonaises, et à soutenir la croissance des paiements numériques dans le pays. La campagne promotionnelle se concentrera sur des secteurs populaires auprès des touristes, tels que les boutiques de souvenirs, les restaurants et les sites touristiques.

Un avantage pour les PME japonaises

Pour les petites et moyennes entreprises, cette intégration de nouveaux moyens de paiement représente une opportunité majeure d’attirer une clientèle internationale sans complexité logistique supplémentaire. Le Japon, connu pour ses commerces traditionnels et ses zones touristiques riches en patrimoine, bénéficiera de cet afflux potentiel de visiteurs capables d’utiliser leurs e-wallets habituels. En évitant les barrières monétaires et en offrant une expérience utilisateur fluide, les commerçants espèrent augmenter leurs ventes et fidéliser une clientèle internationale.

Des paiements QR simplifiés pour une adoption accrue

Ce partenariat met également en avant le système de paiement par QR code de PayPay, qui est déjà bien implanté au Japon. La simplicité et la rapidité de ce moyen de paiement ont permis une adoption rapide dans les commerces locaux. Avec l’arrivée des utilisateurs d’Alipay+, ce système sera accessible à un public encore plus large. Les consommateurs peuvent effectuer des transactions en scannant un QR code unique, ce qui réduit les délais d’attente et simplifie le processus de paiement pour les commerçants.

Prix et date de disponibilité

Le programme d’intégration d’Alipay+ avec PayPay est déjà effectif et prêt à être utilisé dans l’ensemble des commerces affiliés à PayPay au Japon. Le programme promotionnel de fin d’année sera accessible à partir de décembre 2024, offrant des remises aux utilisateurs d’Alipay+ jusqu’au début de l’année 2025.

Récapitulatif technique

Partenariat entre : PayPay et Alipay+

: PayPay et Alipay+ Nombre de commerçants concernés : Plus de 3 millions au Japon

: Plus de 3 millions au Japon Technologie utilisée : Paiement par QR code

: Paiement par QR code Portefeuilles numériques affiliés : Alipay, AlipayHK, GCash, Kakao Pay, Touch ‘n Go eWallet, et d’autres

: Alipay, AlipayHK, GCash, Kakao Pay, Touch ‘n Go eWallet, et d’autres Cible : Touristes utilisant les e-wallets affiliés

: Touristes utilisant les e-wallets affiliés Programme promotionnel : Décembre 2024 à début 2025, pour les fêtes de fin d’année

: Décembre 2024 à début 2025, pour les fêtes de fin d’année Objectif : Soutenir les PME et dynamiser le tourisme au Japon

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.