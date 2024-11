Test : Google Pixel Watch 3.

Sortie il y a peu, nous avons reçu la tant attendue, nouvelle, Google Pixel Watch 3. Nous allons décortiquer ses divers fonctionnalités avec vous et voir si Google propose un produit qui peut faire peur à la concurrence dans le segment des “wearables” et plus particulièrement sur le segment des montres connectées.



Préambule.

Google, fondée en 1998, est devenue un leader mondial dans les services internet et les produits technologiques. La gamme de produits du constructeur s’étend des moteurs de recherche et systèmes d’exploitation aux dispositifs matériels tels que les smartphones, les enceintes intelligentes et les montres connectées. Et chaque année, on attend avec impatience l’arrivée du nouveau smartphone Pixel ainsi que la montre connectée Pixel Watch.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Dimensions: 45 mm × 45 mm × 12.3 mm

45 mm × 45 mm × 12.3 mm Taille du poignet: 150-250 mm

150-250 mm Poids: 37 g

37 g Resistance a l’eau: 5 atm

5 atm Bracelet de la montre: Caoutchouc noir

Caoutchouc noir Boîtier de la montre: Aluminium noir

Aluminium noir Écran: Écran: Actua Verre: Corning® Gorilla® Glass 5 3D sur mesure Écran AMOLED LTPO 320 ppp avec couleur DCI-P3 Jusqu’à 2 000 nits (luminosité maximale) Luminosité minimale de 1 nit (mode Always-on) Écran réactif (1 à 60 Hz)4

Connectivité: 4G LTE et UMTS5 Bluetooth® 5.3 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz NFC Bande ultralarge6

GPS: GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS

GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS Batterie: 420 mAh (standard) Batterie lithium-ion rechargeable intégrée Jusqu’à 24 heures en mode Always-on Jusqu’à 36 heures en mode Économiseur de batterie Câble de recharge rapide USB-C®

Puce: Snapdragon W5 Gen 1 Coprocesseur Cortex-M33

OS: Wear OS 5.0

Wear OS 5.0 Stockage: Stockage flash eMMC de 32 Go

Stockage flash eMMC de 32 Go RAM: 2 Go de mémoire SDRAM

2 Go de mémoire SDRAM Capteurs: Boussole Altimètre Capteurs rouges et infrarouges pour le suivi de la saturation en oxygène (SpO2)11 Capteurs électriques polyvalents compatibles avec l’application ECG12 Capteur de fréquence cardiaque optique multi-points13 Accéléromètre 3 axes Gyroscope Capteur de luminosité ambiante Capteur électrique pour mesurer la conductance cutanée (AEDc) et suivre la réponse du corps14 Capteur de température cutanée15 Baromètre Magnétomètre

Micro intégré

Haut-parleur intégré

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Google Pixel Watch 3 (45 mm)

Bracelet sport (tailles S et L)

Câble de recharge rapide USB-C®

Guide de démarrage rapide

Installation / Configuration.

La première chose qu’il va falloir faire, c’est construire la montre car en effet, celle-ci n’est pas montée. Toutes les parties doivent être assemblées en suivant le modèle fourni. Deux bracelets sont fournis un petit et un grand. Les bracelets se clipse assez facilement en appuyant sur un petit bouton sur le bord de la montre.

Il faudra ensuite charger complètement la montre. Un fois celle-ci chargée, nous pouvons l’allumer en appuyant sur la mollette et suivre les instructions sur la montre ou le smartphone.

Il va ensuite falloir télécharger l’application Google Pixel Watch et suivre les étapes une à une.

L’application nous invite ensuite à télécharger l’application Fitbit avec laquelle le suivit de votre santé (pas, exercices, tension, etc..) sera fait. L’occasion de vous rappeler que Google a en effet racheté la boite FitBit et qu’elle intègre désormais la marque dans ses processus.

Test / Utilisation.

Prise en main.

La Google Pixel Watch 3 est assez design avec de belles courbes et une bonne ergonomie. Ses bracelets sont en caoutchouc souple doux vraiment agréable au touché. On reçoit deux tailles de bracelet avec la montre, ce qui est fort appréciable. La montre comprend deux boutons: une molette et un bouton.

La molette permet d’ouvrir le menu, de sélectionner une application ou faire déffiler l’écran. Le bouton, quand à lui, permet d’afficher les applications récemment utilisées. L’écran est tactile et on peut consulter les différentes données de suivi en faisait glisser son doigt vers la droite ou la gauche.

Utilisation.

Autonomie

Je trouve l’autonomie de la Google Pixel Watch 3 assez limitée par rapport à d’autres montres du marché. Elle va de 24h (mode full et écran allumé en continu) à 36h (mode économique). On a l’impression qu’il manque encore une meilleure gestion des applications qui continue de tournées en fond. Par exemple, certaines applications qui utilisent le GPS continue parfois d’utiliser la localisation alors que l’on utilise plus celles-ci.

Capteur SpO2, bpm, température.

Ces capteurs ont l’air de bien faire leur job. On peut de cette manière recueillir et observer toutes les données biométriques pour évaluer nos performances et faire un suivi lors de nos activités sportives. Pour le capteur de bpm et SpO2, la précision est un peu moins bonne que sur d’autres montres du type Garmin ou Huawei.

Suivi des activités et applications

Le gros avantages de cette montre, c’est que l’on peut choisir l’application que l’on va utiliser pour le suivi de nos activités (Strava, Fitbit, Komoot, etc …). Il suffit d’aller sur le play store et de choisir la ou les application(s) que l’on souhaite utiliser. Le play store contient vraiment une source infinie d’applications Android, ce qui permet de trouve vraiment ce qu’il nous convient. Lors de notre test, nous avons fait une sortie course à pieds en utilisant Strava et une en utilisant Fitbit. Le résultat est plutôt concluant à ce niveau car les deux applications sont vraiment bien intégrée à la montre.

L’application

L’application de la Google Pixel Watch 3 est Google Pixel Watch. Elle permet de gérer les notifications de la montre, les différents cadrans, l’installation de nouvelles applications et les paramètres de la montre.

Pour le suivi au quotidien, l’application de suivi recommandée est Fitbit. Elle s’intègre parfaitement avec la montre et à l’achat de la montre, on reçoit gratuitement 6 mois d’abonnement à Fitbit Pro.

Conclusion.

Très belle montre esthétique et ergonomique. Au vue de l’autonomie, cette montre va convenir plus à une personne lambda qui désire se remettre au sport et suivre son évolution de santé au quotidien et avoir à portée de main ses applications. Elle ne correspondra pas aux personnes qui font du sport plus d’1h plusieurs fois sur la semaine car l’autonomie va vite les agacer.

Points Positifs Points Négatifs + Beaucoup d’applications (Play store) – Autonomie + Design, ergonomie – Gestion applications arrières plan + 6 mois de Fitbit Pro – Prix + 2 tailles de bracelets –

Evaluation.

Configuration : 16/20 Utilisation : 14/20 Fonctions : 16/20 Signal Wifi / Bluetooth : 16/20 Prix : 12/20 Note finale : 14,8/20

