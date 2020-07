Les Nouveaux Chromebook HP x360 14c et HP 11a arrivent.

HP vient étoffer en cette année son offre d’ordinateurs portables. Avec notamment ces deux nouveaux Chromebook HP x360 14c et HP 11a. La marque prouve ainsi qu’elle ne lâche pas un marché qui a du mal à séduire les utilisateurs.

Il y a plusieurs années, Google est arrivé sur le marché des ordinateurs portables avec un concept qui était novateur (même s’il ne l’était pas vraiment) avec ses Chromebook. L’idée de Google était de permettre à tout un chacun d’avoir accès à un ordinateur peu couteux.

Pour ce faire ces ordinateurs étaient en quelque sorte des terminaux et toutes les applications et logiciels sont directement installés sur les serveurs de Google.

Un concept qui ne semble pas séduire le consommateur et qui peine à trouver son public. Par ailleurs, ces derniers avec le droit à la vie privée, de plus en plus de gens sont de moins en moins motivés à laisser leur donner chez une société tierce et encore chez Google. Cependant cela n’empêche pas HP de continuer à proposer des modèles de Chromebook.

Chromebook HP x360 14c, petit, mais avec ce qu’il faut !

Ce nouveau venu dans la gamme des Chromebook chez HP se décline comme un PC convertible d’une épaisseur de 17.95mm et d’un poids de 1.59kg. L’ordinateur est équipé d’un Intel® Core ™ i5 de 10e génération, de 128 Go de stockage eMMC. Pour ce qui est de son autonomie, HP annonce jusqu’à 13,5 heures.

Pour ce qui est de la connectique, on lui trouve des ports USB Type-A et USB Type-C® et une entrée HDMI. En termes de connectivité, ce modèle hérite du Wi-Fi 6. Et assure une connectivité rapide et sûre grâce au réseau LAN sans fil HP Extended Range.

Chromebook HP 11a, plus petit que l’autre.

Ce Chromebook de 11 pouces affiche seulement 1,36kg. En outre, il intègre les processeurs Intel® Celeron® Dual Core™, jusqu’à 4 Go de mémoire LP DDR4, 32 Go de stockage. Pour ce qui est des technologies sans fil, il intègre le Wi-Fi 5 et le Bluetooth® 4.0.