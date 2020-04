Asus lance le Chromebook Flip C436, un ordinateur portable convertible.

Ce nouveau venu dans la gamme des Chromebook voit le jour après une annonce au CES en janvier dernier. En effet, le Chromebook Flip C436 est issu de l’« Intel Project Athena ». UN ordinateur portable haut de gamme.

Alors, avant d’avancer dans les détails sur ce nouveau venu chez Asus, petit détour concernant ce que nomme Intel le « Project Athena ». Il s’agit d’un projet d’Intel visant à fournir un ordinateur doté de certaines fonctionnalités et réglementations strictes.

Parmi ces différentes réglementations, on notera entre autres l’autonomie du PC portable qui doit au minimum atteindre les neuf heures. Bref, l’ordinateur doit être capable de tenir toute une journée de travail classique.

Intel travaille pour le coup en partenariat avec plusieurs fabricants et marque de PC portables comme Asus, mais aussi HP ou encore DELL.

Revenons sur le Chromebook Flip C436.

Alors, ce nouveau venu fait suite au précédent modèle qui avait pour référence Chromebook Flip C434. Eh oui, pourquoi se casser la tête après tout. Ainsi, au cœur du système on trouve un ordinateur portable équipé d’un processeur Intel Core de 10e génération, d’une mémoire vive pouvant atteindre 16 Go, d’un SSD de 512 Go. Le tout dans un châssis qui intègre un écran tactile de 13 pouces capable d’afficher une résolution de 1080p.

À noter que le Chromebook Flip C436 est doté de charnière qui lui permette de faire pivoter l’écran à 360° de manière à pouvoir s’en servir comme une tablette. Un principe que l’on retrouve notamment chez Asus avec les modèles Asus Zenbook Flip.

Pour la connectivité, Asus a opté pour du Wi-Fi 6 (alias 802.11ax pour les puristes) qui reste bien évidemment compatible avec les normes 802.11b/g/n/ac. Présent également le Bluetooth 5.0 et la compatibilité avec les codes A2DP, LE…

USB-C pour tout gérer et autonomie de 12 heures.

Pour l’alimentation le Chromebook Flip C436 est équipé comme pour le Zenbook Flip d’un port USB-C. Le constructeur annonce par ailleurs une autonomie par pleine charge de 12 heures.

Un second port USB-C permettra de venir brancher tout type de périphérique en direct. Ou au travers d’un hub multi port multi format.

Pour le design, on retrouve un Chromebook Flip C436 proposé en aluminium brossé que ce soit au niveau du châssis que du capot. En outre, l’ordinateur est muni d’un touchpad pour le moins imposant de type grand format multi point. Le clavier est lui aussi sympa avec des touches aluminium carrées espacées de type « chicklet ».