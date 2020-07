Samsung n’ira pas à l’IFA 2020.

Le constructeur coréen vient d’annoncer qu’il ne sera pas présent à Berlin en septembre pour l’IFA 2020. Une édition remaniée suite aux contraintes par rapport au Covid-19. Une annonce qui fait mal aux organisateurs.

L’annonce est en effet tombée ce mercredi, le géant coréen ne participera pas au salon IFA 2020. L’information a été dévoilée par le Korea Herald. En outre, le journal affirme que Samsung dévoilera ses nouveaux produits au travers d’événements privés et de conférences de presse virtuelles. On pense notamment au lancement du futur Galaxy Note20 et ses dérivés.

IFA 2020, une édition pas comme les autres.

Il faut dire que l’IFA représentait en temps normal une exposition plus qu’intéressante pour le géant coréen qui s’offrait à lui seul tout un hall de verre qui avait pour nom de « Samsung cube ». En outre, la particularité de l’IFA par rapport à d’autres salons comme le MWC, c’est que le salon est accessible au grand public ! Avec un prix, avouons-le plus que correct.

A relire : IFA 2020, ouvert, mais pas au public !

Mais, avec le Covid-19, et les restrictions mises en place par le gouvernement allemand ont contraint les organisateurs à revoir leur copie. En outre, au lieu d’annuler le salon, les organisateurs ont décidé de revoir la manière dont le salon est géré. Un salon qui sera ouvert uniquement aux journalistes triés sur le volet.

Annonce du GalaxyNote et sans doute du nouveau Galaxy Fold en aout.

Samsung a pour sa part les années passées déjà fait ses annonces avant le salon de Berlin. C’était en effet l’occasion pour le géant coréen de dévoiler ses produits 2 semaines avant l’ouverture du salon. Ce qui permettait au constructeur d’exposer ses nouveautés (principalement ses smartphones) sur son stand à l’IFA.

L’IFA était aussi l’occasion de mettre en avant d’autres produits plus orientés vers le gros électroménager ou le petit électroménager. Comme ses machines à laver connectées ou ses frigos connectés. Sans un public de consommateur, Samsung a peut-être jugé disproportionné de garde une telle exposition.