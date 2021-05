Chromebook, la renaissance  pour T1 2021.

Le Chromebook vient de s’offrir une croissance de 275%. C’est en tout cas ce qui ressort d’une analyse faite par le cabinet d’analyse Canalys publiée la semaine passée.

Avec le Covid et le confinement, les habitudes des gens ont changé. Bon nombre d’entreprises ont dû franchir le cap de télétravail. Si certaines avaient déjà commencé à en faire, pour d’autres réfractaires, le pas a été franchi.

Et avec le télétravail, un nouveau « phénomène » est apparu pour les travailleurs. Ce phénomène a été le passage au PC portable. Du coup, le marché du PC portable a explosé. Dans ce marché du PC portable, les Chromebooks ont toujours eu du mal à trouver leur place. Alors, certes, les ordinateurs ne sont pas chers, mais pour certains, avoir à l’idée que toutes les informations qu’ils possèdent soient stockées sur les serveurs de Google ne les enchante guère. Cependant, comme pour les autres marchés, celui du Chromebook a explosé.

Chromebook, 275% de croissance sur T1 2021 par rapport à T1 2020.

L’étude de marché a été faite par Canalys qui a dévoilé les chiffres. Ainsi, certains acteurs du marché ont vu leurs ventes exploser. Par 8 pour HP et ses Chromebook, x4 pour Lenovo. La hausse la plus spectaculaire vient de chez Samsung qui est passé de 51000 en 2020 à 1.2Millions en 2021.

Samsung a d’ailleurs généré une croissance de 2233% sur son segment des Chromebooks. HP de 633% ou encore Lenovo de 308%. Des chiffres qui ont de quoi faire tourner la tête aux fabricants de PC portables.

Google grand vainqueur également !

Avec une telle croissance, c’est également Google qui se frotte les mains. En effet, pour rappel, les Chromebooks sont des PC portables qui ne nécessitent que très peu de configuration. Tout se passe par ChromeOS qui propose tous les services Google dans le Cloud du géant de l’information.

Pour Brian Lynch, analyste de recherche chez Canalys, la sentence est claire :

«Les Chromebooks sont aujourd’hui bel et bien un produit informatique grand public. Bien que le secteur de l’éducation représente toujours la majorité des expéditions, leur popularité auprès des consommateurs et des clients commerciaux traditionnels a atteint de nouveaux sommets au cours de l’année dernière ».

Une bonne croissance donc Google qui tente depuis plusieurs années de conquérir le marché des PC portables et qui rêve qu’un jour tous les PC portables de la planète soient des Chromebook.

Malgré tout, ce marché est encore très faible sur le marché du PC portable qui a toujours la cote. Un marché du PC portable qui tourne toujours avec le duo de choc Intel et Microsoft (pour Windows comme système d’exploitation).

Il faut dire aussi que sur ce point, le prix des PC portables a considérablement chuté depuis une voir deux décennies. En effet, il y a 20 as si vous vouliez un bon PC portable il fallait sortir 2500€. De nos jours, pour 500€ vous avez déjà une bonne machine pour le commun du mortel, pour un usage standard par le grand public.

Compter aux alentours de 1000€ pour un bon PC portable avec une configuration bien musclée pour faire de la 3D, un peu de jeu, traitement de texte… Au-delà de 1500€, on aura surtout à faire des PC pour gamers ou pour du montage vidéo.

