Lenovo IdeaPad Duet 5, Lenovo lance sa nouvelle tablette Chromebook.

Avec cette toute nouvelle Lenovo IdeaPad Duet 5, Lenovo propose une nouvelle tablette basée sous Chrome OS avec cette fois non plus un écran de 10 pouces, mais bien un écran de 13 pouces. La marque a donc décidé de profiter du succès de sa tablette pour passer au niveau supérieur.

Le marché de la tablette et du PC portable n’ont jamais aussi bien séduit le grand public depuis un. Les marchés sont à la hausse au niveau des ventes. Une situation notamment liée au Covid et au confinement que le virus a entrainé.

Du coup, bon nombre de personnes se sont rendu compte qu’un smartphone ou une tablette basique ne suffisent pas forcément pour un usage quotidien. Ainsi, les tablettes ont séduit une fois de plus.

Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook, plus grand et mis à jour.

Attention, cette tablette est davantage un hybride 2-en-1 détachable. Tout d’abord première particularité, cette tablette ne tourne pas sous Android ou Windows. Non, elle tourne sous l’écosystème Chrome OS. Ce qui veut dire que concrètement tout pourra se faire en ligne.

Accéder aux jeux du Google Play™ et à la bibliothèque d’applications et des services comme Spotify™ et YouTube.

Un peu d’infos techniques pour cette tablette.

Parlons tout d’abord de son écran, une dalle Samsung Display, qui propose un écran OLED 13,3 pouces. En outre, Lenovo annonce une luminosité amplifiée et son niveau de contraste plus élevé que celui d’un écran LCD. L’appareil est certifié Eyesafe® Display de TÜV Rheinland et Eye Care Display par la SGS™.

Le cœur du système se compose d’une plateforme Snapdragon® 7c de 2e génération qui est accompagnée de mémoire LPDDR4x jusqu’à 8 Go. Pour ce qui est de sa capacité de stockage, elle peut atteindre jusqu’à 256 Go de stockage eMMC SSD. Enfin, niveau sonore, elle se compose de quatre haut-parleurs.

Cerise sur le gâteau, cette tablette est fournie avec un stylet USI. Un stylet qui pourra être utilisé pour la prise de note ou le dessin.

Pour ce qui est de se connecter à Internet, la Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook pourra compter sur le Wi-Fi embarqué. Notons au passage qu’elle est également dotée du Bluetooth.

Enfin le tout est propulsé par une batterie de 42Wh qui selon Lenovo assure jusqu’à 15 heures10 d’autonomie.

Prix et Disponibilité.

La tablette Lenovo IdeaPad Duet 5 Chromebook sera commercialisée le mois prochain en version Gris Tempête ou Bleu Abîme. Son prix public conseillé sera aux alentours de 500€ selon la configuration.