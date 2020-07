La Freebox Pop – alias V8 sera présentée mardi !

Nouvelle attente de taille dans l’univers de la connexion internet française. Free devrait présenter sa toute nouvelle box la Freebox Pop – alias V8 ce mardi à l’occasion d’une Keynote. Une nouvelle Freebox qui devrait renouer avec l’ADN de l’opérateur.

De nos jours, la connexion internet à la maison est sans doute devenue tout aussi importante que d’avoir l’eau ou l’électricité. Et sur ce point, les opérateurs ont fait du chemin depuis ces dernières années. Notamment, avec leur box qui sont devenues bien plus que de simples modem xDSL, câble ou désormais fibre.

A relire : Free offre 4 fois plus de data 4G sur son forfait Free Roaming Europe.

Et à ce segment, Free a été celui qui est venu modifier le marché de l’internet avec ses prix agressifs. Pour le plus grand bien des consommateurs qui ont vu le tarif de leur connexion internet fondre comme neige au soleil.

A quoi faut-il s’attendre avec la nouvelle Freebox Pop – alias V8 ?

Quelques informations ont filtré, mais on n’en saura plus ce mardi. Une chose qui semble être certain, c’est le segment sur lequel Free compte se positionner. En effet, si Free dut au départ l’opérateur qui casse les prix, il avait par la suite fait grimper le prix de ses box en proposant une box « Premium ».

A relire : La Freebox V8, une box bon marché pour attirer des clients.

Avec cette nouvelle Freebox Pop, la marque devrait proposer une box épurée notamment avec un prix qui selon certains ne devrait pas dépasser les 40€ à la location. Une box qui serait par ailleurs, orientée media center et TV. Ainsi, selon certaines sources, cette nouvelle Freebox V8 devrait embarquer Android TV. En outre, la box serait en mesure de supporter du 4K Ultra HD et aussi Dolby Atmos.

Cette dernière serait également compatible avec du son surround 5.1. Pour ce qui est de sa connectivité et de l’intégration du WiFi, nous ne savons pas encore si celle-ci intégrera du WiFi 6 alias 802.11ax.

Rendez-vous donc ce mardi pour découvrir la nouvelle box de l’opérateur.