Gentle X : une brosse à dents pensée pour les gens pressés (et malins)

Vous en avez marre de trimballer une brosse à dents encombrante, toujours humide au fond de la trousse de toilette ? Et si on vous disait qu’il existe une brosse à dents qui tient dans la poche, se replie sur elle-même, et reste propre toute la journée ? C’est ce que propose Gentle X, un projet signé Tusk Oral Care Inc.

Tusk Oral Care Inc, c’est une petite équipe qui veut simplifier la routine dentaire. Leur idée : créer une brosse à dents qu’on peut emmener partout, sans se prendre la tête. Pratique, durable, facile à utiliser… et franchement élégante.

Elle se replie comme un couteau suisse

Gentle X ressemble un peu à un accessoire de baroudeur : elle se replie entièrement dans son manche en métal. Pas besoin de capuchon, ni de pochette : les poils sont protégés quand vous ne l’utilisez pas. On la sort, on la déplie, on se brosse les dents, et hop, c’est rangé.

Une tête magnétique facile à changer

Pas besoin de jeter toute la brosse quand les poils s’usent. Avec Gentle X, la tête est interchangeable et se fixe grâce à un petit aimant. Vous conservez le manche, et vous ne changez que ce qu’il faut. C’est simple, économique et surtout bien mieux pour la planète.

Un manche solide qui ne craint rien

Le corps de la brosse est en aluminium usiné. En clair : elle est faite pour durer. Que vous la laissiez tomber dans l’évier ou que vous la jetiez au fond d’un sac, elle tiendra le coup. Et en plus, elle a un look épuré très chic.

Parfaite pour les vadrouilleurs

Gentle X, c’est clairement la brosse à dents des voyageurs, des campeurs, des gens pressés, des minimalistes… ou de celles et ceux qui en ont marre du plastique partout. Elle ne prend pas de place, elle reste propre, et elle fait très bien le job.

Et le brossage dans tout ça ?

Les poils sont doux et bien répartis, pour un nettoyage efficace sans agresser les gencives. Le manche tient bien en main, même mouillé. On est loin des brosses jetables du supermarché : ici, tout a été pensé pour un usage quotidien agréable.

Récapitulatif technique

Produit : Gentle X

Créateur : Tusk Oral Care Inc

Manche : Aluminium usiné, pliable

Tête : Amovible, fixation magnétique

Usage : Quotidien et voyage

Format : Ultra-compact

Durée de vie : Manche durable, tête remplaçable

Précommande : Disponible sur Kickstarter

