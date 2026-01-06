CES 2026 : Shokz redéfinit l’écoute à oreilles libres avec l’OpenFit Pro

En marge du CES 2026 à Las Vegas, Shokz fait évoluer son concept d’écoute à oreilles libres avec le lancement de l’OpenFit Pro. Cette nouvelle itération conserve l’essence de liberté chère à la marque tout en apportant une réponse concrète à ses limites dans les environnements bruyants.

Pionnière du son à oreilles libres, Shokz étoffe sa gamme avec un modèle résolument plus polyvalent. L’OpenFit Pro conjugue confort prolongé, réduction de bruit à la demande et qualité sonore immersive, sans jamais couper l’utilisateur de son environnement immédiat.

Une réduction de bruit pensée pour l’écoute à oreilles libres

L’OpenFit Pro introduit une nouveauté majeure dans l’univers des écouteurs à oreilles libres : une réduction de bruit qui s’adapte à la morphologie.

Contrairement à l’isolation passive ou active classique, ce système se veut intelligent et modulable. Trois microphones, associés à un algorithme adaptatif, captent le bruit ambiant et ajustent le filtrage sans obstruer les sons essentiels comme les annonces publiques ou les conversations proches.

Ce dispositif peut être activé ou désactivé selon les besoins. Pour affiner l’expérience, l’utilisateur peut également régler manuellement l’intensité de la réduction de bruit via l’application mobile Shokz. Une approche qui place l’utilisateur au centre de la gestion sonore, sans compromis sur la sécurité.

Une signature sonore enrichie par la technologie Shokz SuperBoost™

L’OpenFit Pro repose sur un système audio à double diaphragme, combiné à la technologie Shokz SuperBoost™. Résultat : une restitution sonore équilibrée avec des aigus détaillés et des basses bien définies, le tout avec une distorsion maîtrisée même à volume élevé.

Shokz va plus loin en optimisant son nouveau modèle pour Dolby Atmos. Le suivi dynamique des mouvements de tête renforce l’effet d’immersion, notamment dans le visionnage de films ou l’écoute musicale. L’application Shokz offre cinq profils d’égalisation prédéfinis et deux profils personnalisables, permettant d’adapter le rendu aux goûts de chacun.

Confort renforcé pour les longues sessions d’écoute

La conception ergonomique de l’OpenFit Pro vise une utilisation prolongée sans gêne. Un revêtement en silicone ultra-doux recouvre les parties en contact avec la peau, tandis que des crochets d’oreilles en alliage nickel-titane assurent un maintien stable, même en mouvement.

Pour ceux qui ont des exigences spécifiques, des accessoires de maintien sont également proposés. Ces choix de matériaux et d’ajustements font de l’OpenFit Pro un modèle pensé pour les longues journées d’écoute, que ce soit au travail, en déplacement ou pendant une séance sportive.

Autonomie étendue et recharge rapide

L’autonomie n’est pas en reste. Les écouteurs offrent jusqu’à 12 heures d’utilisation en une seule charge, et 50 heures avec le boîtier de recharge. Une session rapide de 10 minutes permet de récupérer jusqu’à 4 heures d’écoute, un vrai plus pour les utilisateurs pressés.

La recharge sans fil fait son apparition, ajoutant un élément de praticité au quotidien. L’ensemble s’inscrit dans une logique d’endurance et de flexibilité, adaptée à un usage nomade intensif.

Des fonctionnalités pensées pour le quotidien

L’OpenFit Pro capitalise sur l’expérience utilisateur. Boutons physiques étanches, détection intelligente du port, connexion multipoint, certification IP55, compatibilité Bluetooth 6.1 : autant de fonctions qui facilitent l’usage au jour le jour, en toutes conditions.

La marque continue de miser sur la robustesse de ses produits tout en intégrant les dernières technologies de connectivité. Ce modèle s’adresse donc à un public exigeant, en quête d’un compromis entre performance audio, accessibilité à l’environnement extérieur et confort d’utilisation.

Récapitulatif technique

Réduction de bruit qui s’adapte à la morphologie avec trois microphones

Application Shokz avec réglage manuel de l’intensité

Double diaphragme + technologie Shokz SuperBoost™

Optimisation Dolby Atmos + suivi des mouvements de tête

Cinq égalisations prédéfinies + deux personnalisables

Revêtement silicone et crochets en alliage nickel-titane

Jusqu’à 12 h d’écoute (50 h avec boîtier)

Recharge rapide : 10 min = 4 h d’écoute

Recharge sans fil compatible

Boutons physiques, détection du port, Bluetooth 6.1

Certification IP55

Prix : 249 €

Disponibilité : précommande dès le 6 janvier 2026, lancement officiel le 22 janvier

