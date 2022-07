Test : Kensington Orbit, on a retrouvé la boule de souris !

Kensington Orbit, derière ce nom qse cache ce que l’on appelle un trackball. Mais que vaut ce type d’appareil à l’heure d’aujourd’hui ou nous sommes habitués à utiliser une souris ? C’est ce qu’on vous fait découvrir avec ce test.

Au début, les souris avaient des boules en dessous pour gérer les mouvement ; les capteurs lasers et autres sont arrivés pour les supplanter, on se disait alors qu’on ne reverrait plus de boules sur les souris jusqu’à l’apparition des trackballs. Les trackballs, pour faire simple sont des souris à l’envers. On ne déplace plus la souris (ce qui faisait tourner la boule à l’intérieur) mais cette fois, on bouge la boule directement. Sur le coup, il faut arriver à caser sur l’engin les boutons gauches et droits et la molette pour scroller. C’est l’exercice qu’à fait Kensington et le résultat en est ce nouvel trackball nommé Orbit.

Kensington lance son Trackball Orbit sans fil avec molette. Kensington étoffe sa gamme d’accessoire informatique et lance son nouveau Trackball Orbit sans fil avec molette. Une version sans fil de son Trackball Orbit qui a déjà séduit de nombreux utilisateurs.

Préambule.

Kensington était une société connue à l’origine pour ses systèmes de sécurisation matérielle. D’ailleurs, le nom de la marque avait pris celui de l’accessoire et dans les entreprises, on se prêtait les Kensington pour les déplacement avait d’accrocher l’ordinateur portable à un pied de bureau. Mais Kensington c’est maintenant toute une gamme de produits et périphériques comme des reposes poignets, des claviers ergonomiques, des lecteurs de carte à puce, des webcams, des sacs à dos et stations d’accueil pour n’en citer qu’une infime partie.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Système(s) d’exploitation : Chrome OS, macOS, Windows Compatibilité : Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, macOS 10.8, Windows 10, macOS X 10.11, macOS 10.10 ou version ultérieure, Chrome OS 44 ou version ultérieure, macOS 10.9, macOS 10.13 ou version ultérieure Connectivité : 2,4 GHz avec adaptateur USB-A ou Bluetooth 5.0 Commandes : Programmable, Anneau de défilement Caractéristiques : Design ambidextre Senseur : Optique Diamètre du Trackball (mm) : 40 Contrôle de la boule : Actionné par un doigt Nombre de boutons : 2

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Trackball

Repose poignet

Dongle 2.4 GHZ USB-A

2 piles AA

Notices