Kensington lance son Trackball Orbit sans fil avec molette.

Kensington étoffe sa gamme d’accessoire informatique et lance son nouveau Trackball Orbit sans fil avec molette. Une version sans fil de son Trackball Orbit qui a déjà séduit de nombreux utilisateurs.

Dans le monde des périphériques informatiques, tout le monde connait les claviers et les souris qui viennent souvent compléter l’offre informatique pour les PC de bureau ou même les ordinateurs portables. Mais il existe également les Trackball. Cette sorte de souris inversée. Et Kensington propose différents modèles dans ce domaine.

Trackball Orbit sans fil avec molette, la solution sans fil éprouvée.

Avec ce nouveau modèle, Kensington étoffe donc encore un peu plus sa gamme en matière de Trackball. En outre, il reprend un modèle qu’il avait déjà dans son catalogue pour le mettre à la sauce sans fil et plus particulièrement à la sauce Bluetooth.

Premier point intéressant de ce Trackball Orbit sans fil avec molette, c’est sa partie sans fil. En effet, pour le coup Kensington a opté pour une double solution sans fil en intégrant pour son Trackball à la fois du Bluetooth pour tous les ordinateurs dotés du Bluetooth, mais pas seulement. Le constructeur a aussi opté pour une connexion RF 2.4GHz qui se fera entre votre ordinateur et le Trackball via un adaptateur USB.

Le tout avec un cryptage AES 128 bits garantit un transfert de données hautement sécurisé.

Fonctions personnalisables et efficacité.

Ce nouveau Trackball Orbit sans fil avec molette est équipé d’un anneau de défilement. Celui-ci permet à l’utilisateur de parcourir les pages Web ou les documents avec facilité. Par ailleurs, le constructeur de trackball souligne que ce modèle est doté d’une boule de 40mm.

En outre, il sera possible pour l’utilisateur de configurer la vitesse du curseur facilement en 400, 800, 1200 ou 1600 DPI.

Kensington nous confie à ce sujet que :

« Les réglages de DPI inférieurs peuvent être sélectionnés pour l’édition de précision, tandis que les réglages supérieurs sont idéaux pour le traitement de texte ou la navigation standard. La technologie de suivi optique permet un déplacement précis du curseur, ce qui réduit les mouvements de la main et améliore la productivité et l’efficacité ».

Enfin, le trackball est plug and play. Toutefois, la marque propose un logiciel téléchargeable gratuitement. Ce logiciel permet aux utilisateurs de personnaliser davantage le trackball Orbit sans fil en offrant la possibilité d’attribuer diverses fonctions (notamment des raccourcis) aux boutons, et de régler la vitesse du curseur et du défilement.

Prix et Disponibilité.

Le trackball Orbit sans fil avec molette de Kensington – noire (K70992WW) ou blanche (K70993WW) bénéficie d’une garantie de trois ans et est disponible dès maintenant au prix de 69,99 €.