NOMVDIC X300, une enceinte audio qui fait projecteur LED.

La société américaine NOMVDIC propose son NOMVDIC X300, une enceinte audio portable dotée de haut-parleurs Harman Kardon et d’un projecteur LED. Le tout doté de Wi-Fi et de Bluetooth et transportable n’importe où.

La société NOMVDIC propose un appareil pour le moins original qui aura pour but de séduire le plus fans de technologies. En effet, la marque propose un appareil high-tech qui allie plusieurs fonctions pour offrir à la fois du son, mais aussi de l’image.

NOMVDIC X300, le son et l’image en plus !

Au premier abord, le NOMVDIC X300 fait penser à une enceinte audio robuste transportable au look un peu vintage. Bref, une enceinte audio comme on pourrait en trouver chez certains spécialistes comme notamment chez Marshall.

AIO 3, l’enceinte audio connectée qui se prend pour un routeur Wi-Fi. À l’occasion du SOUND DAYS #7 qui s’est tenu dernièrement à Paris, la société Triangle nous a présenté une enceinte connectée multiroom Wi-Fi qui a pour nom AIO 3.

L’enceinte propose une solution audio qui se compose de deux haut-parleurs de 8 Watts. Elle est également dotée d’une batterie interne de 10000 mAh qui fournit selon la marque une autonomie de 6 heures. La recharge de la batterie se fait directement depuis un port USB.

Mais le plus intéressant est l’intégration d’un projecteur LED qui propose un ratio de contraste de 3 000 000 :1 et capable d’afficher une résolution de 1920×1080 p. Le ratio affiché est un ratio 1.14 et peut offrir une diagonale allant de 40 pouces à 110 pouces.

Pour ce qui est de diffuser un film, une série ou une vidéo privée l’utilisateur pourra s’appuyer sur plusieurs technologies. Ainsi, parmi les sources vidéo possibles on notera la présence d’un port HDMI ou via Wi-Fi. Le Bluetooth pourra lui aussi être utilisé pour la partie audio. À noter que le NOMVDIC X300 est équipé d’un lecteur de carte microSD pouvant accueillir des cartes de 256Go.

Grâce à la présence du Wi-Fi 5GHz, il sera possible de lancer un film ou une série directement depuis le smartphone via une application dédiée pour le NOMVDIC X300 pour diffuser la vidéo sur le projecteur.

Autre détail intéressant, le projecteur est doté d’un miroir amovible qui permet de régler l’angle de projection.

Prix et Disponibilité.

Le NOMVDIC X300 sera commercialisé au prix de 1099$ et peut dès à présent être commandé via le site de fonds participatif Indiegogo au prix de 799$. L’appareil sera livré dès le mois de septembre.